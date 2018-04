Trabajaremos desde el Senado para cambiar al gobierno y al país: Gustavo Madero “Hay que comenzar a adecuar el sistema político para que resuelva los problemas del ciudadano y que no se preocupe por conservar el poder”, dijo el candidato a la senaduría.

El candidato al senado de la República por la coalición “Por México al frente”, Gustavo Madero Muñoz visitó este fin de semana la ciudad de Parral, donde destacó en entrevista con la estación XEGD el contacto que día a día mantiene con la gente durante la visita a las diversas poblaciones de la entidad, “para llegar al Senado de la República hay que hacer la talacha, convencer gente, la verdad es que nos llena de energía el platicar con la ciudadanía”.



“No es muy fácil salir a hacer gira por la entidad porque pasamos por momentos de zozobra, de descontento social, el platicar con los chihuahuenses te pone en contacto con la realidad, muchos dramas humanos, gente que trata de superarse, la verdad es que te convierten en un instrumento, en una voz de ellos de cómo salir adelante”, dijo.



Acompañado por la candidata a diputada federal por el Distrito 9, María de los Ángeles Gutiérrez, Madero Muñoz dijo que “a mí me encanta hacer estos recorridos por este hermoso estado, estamos hoy aquí en Parral junto con nuestra compañera candidata para dar a conocer nuestras propuestas a los habitantes de esta gran ciudad, tenemos que trabajar duro, porque atravesamos un momento de mucho desanimo social, hay un sentimiento de pesadumbre, la gente está molesta, harta, confundida y no sabe por dónde, la verdad, es el sentimiento que yo me encuentro en todo el estado yo tomo esa molestia para encausarla en una fuerza constructiva que logre beneficios, ese es para mí el reto en este momento, que esa molestia nos ayude a sacudirnos los problemas que han hecho que este país no sea de oportunidades para todos”.



Gustavo Madero dijo convencido que “hoy es el momento de hacer que cambie la realidad de las familias, que cambie el ingreso de las familias, la seguridad, no hay de otra hay que comenzar a cambiar, a adecuar el sistema político para que resuelva los problemas del ciudadano y que no se preocupe por conservar el poder, es el dilema, porque el sistema actual se preocupa por conservar más el poder que por resolver los problemas que aquejan a la gente, tenemos que ver hacia afuera, hacia las personas, ese es el reto, el PAN tuvo que construir un proyecto distinto que se llama gobierno de coalición, nos juntamos con otros partidos para poner por escrito los compromisos claritos de lo que vamos a hacer desde el primer día, como cambiar el gobierno y como cambiar este país”. 23/04/2018