Amlo demostró ser un hombre de estado ante ataques en debate: Lilia Aguilar

Lilia Aguilar Gil, miembro de la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo, indicó que el debate entre los cinco aspirantes a la Presidencia de República, se caracterizó por ataques a Andrés Manuel López Obrador, candidato puntero que llega reforzado por su crecimiento en las encuestas.



“Un debate donde todos jugaban un rol para tratar de arrinconar a Andrés Manuel, pero él demostró ser un hombre de estado, dejando en claro que los ataques y las acusaciones no lo harán caer en ninguna provocación, y para so se necesita un temple, se necesita una formación”, recalcó.



Por otro lado, la petista, añadió que el debate entre Antonio Meade y Ricardo Anaya muestra la distancia que tiene Anaya después de haber sido socio del presidente.



Asimismo, dijo que Antonio Meade no pudo contestar la pregunta sobre las acciones que ha hecho mientras fue secretario en contra de la corrupción.



“Simplemente repitió una propuesta bastante absurda que es el tema de que meterían al INE y a la PGR al Sistema Estatal Anticorrupción, se muestra como un candidato digno, pero tiene un tufo a PRI y a Enrique Peña Nieto Terrible”, aseguró.



Además, Aguilar Gil, calificó de terrible el papel de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, durante el debate, llamándolo ariete con la finalidad de descarrilar a AMLO.



A su vez, dijo que Margarita Zavala, estuvo totalmente pérdida durante el debate en el pleito con Ricardo Anaya, el cual parece que no tendrá fin.



“Pareciera una candidatura de revancha. Margarita demostró que vive un país en donde los derechos que ella creé que existen y que ella representa no son los de los mexicanos y eso quedo en evidencia cuando le preguntaron sobre el tema de los homosexuales y su derecho a tener un contrato civil como lo es el matrimonio”, concluyó. 23/04/2018