Le entraremos de lleno desde el Senado al combate frontal a la corrupción: Rocío Reza También a ese deterioro de las altas instituciones, de la situación de una política que no abona a construir un mejor país.

Rocío Esmeralda Reza Gallegos, candidata a la senaduría por la coalición “Por México al frente” en entrevista con medios de comunicación radiofónicos de Ciudad Delicias ratificó que le entrará a los tema difíciles nacionales, que le urge a este país sacar, “agradezco el espacio, en este momento que estamos en campaña en donde la gente nos permite escuchar, dialogar esa parte donde uno se sensibiliza en campaña, porque, bueno, de eso se trata, de interiorizar más en lo que aqueja a las personas y toda esa sensibilización, toda la parte en los recorridos que hacemos en el contacto cercano con la gente, es lo que nos permite tomar toda la fuerza necesaria para luchar por los temas que le duelen y le calan a la gente en el estado”, mencionó.



“Obviamente ha dolido muchísimo el sexenio de Enrique Peña Nieto, como ha dejado al país en altos índices de corrupción, de alta violencia y también ese deterioro de las altas instituciones, de la situación de una política que no abona a construir un mejor país, varias cuestiones que claro, hay que entrarle a fondo, nosotros hemos planteado y hemos hablado de la conformación de un nuevo régimen, porque este afortunadamente ya se va, pues está en decadencia y necesitamos reconstruir un nuevo régimen político en donde nosotros decimos, el presidencialismo está agotado, podemos continuar en este país dándole el poder absoluto a quien es el presidente, el planteamiento que nosotros traemos en la coalición “Por México al frente”, inicia con esa gran parte la gran reforma del poder, que implica tocar incluso el tema de los privilegios, todo esto que tanto es señalado por la ciudadanía y que tienen razón”, acotó.



“El cómo se pueda aperturar a que las nuevas generaciones tengan oportunidad, bueno pues, hay que entrarle de lleno al combate frontal a la corrupción, es lo que tiene de lleno a este país sumido, aquí en Chihuahua tenemos un claro ejemplo con el gobernador Corral, que ha tocado las fibras más sensibles y ahora sí que los altos mandos en el país han dado los coletazos del dinosaurio que están duros, es un entramado muy complejo donde la clase política se ha inmiscuido, no es sencillo pero hay que atajarlo de alguna manera”, dijo. 24/04/2018

