Tomará protesta AMLO a mil defensores del voto del PT en Delicias

Lilia Aguilar Gil, miembro de la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo, dio a conocer que durante la visita del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Delicias les tomarán protesta a mil defensores del voto de la estructura del PT.



“Andrés Manuel hará una toma de protesta de la estructura electoral del PT, reconocerá el esfuerzo de la gente que va a ir a cuidar el voto en las casillas durante el día de la elección a Presidente de la República, senadores, diputados federales y locales; así como ayuntamientos de todos los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia”, señaló.



Aguilar Gil, detalló que la toma de protesta será un gran espaldarazo para la gente que esta donando su tiempo, ya que desean contribuir en la transformación que Andrés Manuel.



Cabe mencionar que la estructura del Partido del Trabajo del distrito quinto es aproximadamente de mil representantes. Delicias es una de las zonas en las que tanto el CDP antecesor del PT tuvo mucha fuerza.



Dentro del mismo contexto, la petista, agregó que el Partido del Trabajo estará presente en Delicias con toda su estructura. “Estaremos participando en la organización y no solamente nos entusiasma porque tenemos ahí la candidatura del distrito 20 local en donde se ha hecho mucho trabajo con la gente sobre las necesidades de la población”.



Para Lilia Aguilar, la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona de Delicias, es una demostración de que el candidato conoce realmente las problemáticas que existen en todas las regiones.



“La visita a Delicias tiene mucha significación no solamente porque es uno de los municipios principales de la ciudad, sino porque allá convergen muchos municipios que tienen distintas formas de desarrollarse”, enfatizó.



Asimismo, detalló que Andrés Manuel estará atento de levantar las problemáticas de los municipios en tierra a diferencia de los otros candidatos que solo van a las capitales o ciudades grandes.



“La visita habla de la sensibilidad de Andrés Manuel, habla del conocimiento que tiene del país, pero sobre todo habla de que es un hombre imparable en esta campaña. Esperamos que venga a cierres a regiones distintas como lo son la Tarahumara y que cubra todo el Estado donde tenemos muchas formas de ser y donde tenemos distintos hábitos regionales”, precisó.



Por último, agregó que las visitas del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia beneficia a los chihuahuenses, ya que Andrés Manuel adquiere compromisos en cada una de las regiones, y cuando llegue a la presidencia atenderá las necesidades reales de la gente no las de los políticos. 24/04/2018