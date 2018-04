Es Congreso del Estado Centro de Acopio de apoyo a Madera y Namiquipa

El Congreso del Estado se une a la labor de acopio de materiales y víveres que se requieren para apoyar a brigadistas y personas que han resultado afectadas con los incendios forestales que se presentan en los municipios de Namiquipa y Madera.



La Presidente del Poder Legislativo, Diana Karina Velázquez, invita a las y los chihuahuenses a donar el material que sirva de ayuda para quienes están realizando la labor de extinción de dichos incendios forestales que ya han dañado miles de hectáreas de los bosques chihuahuenses; “Unámonos y apoyemos a nuestros hermanos”, señaló la legisladora.



Dentro de lo que se requiere están alimentos no perecederos como: enlatados (sardinas, frijoles, etc.), agua, café, azúcar, galletas, agua embotellada.



Además zapatos de trabajo, rastrillos de trabajo, guantes, cubre boca, material de curación y medicamentos para el dolor.



Los interesados podrán llevar sus aportaciones a la Planta Baja del edificio legislativo, ubicado en la calle Libertad No. 9 de la colonia Centro, del 25 de abril hasta el 4 de mayo del presente año.



Para más información favor de comunicarse al teléfono 4123200, al Departamento de Relaciones Interninstitucionales.



Con estas acciones, una vez más el Poder Legislativo se solidariza con quienes nos necesitan y reafirma su compromiso de hacer llegar las contribuciones de manera puntual a quienes requieren. 24/04/2018