"No son tres, somos todos": cientos de personas marcharon en México para pedir justicia por los estudiantes asesinados El presidente Enrique Peña Nieto se sumó al pesar, comprometiéndose a castigar a los culpables y "combatir al crimen con eficacia". El galardonado cineasta Guillermo del Toro, nacido en Guadalajara y quien había exigido públicamente la localización de los jóvenes, expresó también su consternación

Cientos de personas marcharon este martes en la capital de México y en Guadalajara (oeste), reclamando pleno esclarecimiento del asesinato de tres estudiantes de cine a manos del crimen organizado así como protección ante una creciente violencia, mientras el país sigue conmocionado por el cruel desenlace de los jóvenes.



Tras permanecer desaparecidos por más de un mes, la fiscalía del estado de Jalisco confirmó el lunes la muerte de Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20), quienes fueron secuestrados y torturados. Posteriormente, se habría intentado desaparecer sus cuerpos disolviéndolos en ácido, según la investigación aún inconclusa.



"La incertidumbre sigue siendo la misma o incluso más", dijo Óscar Juárez, dirigente estudiantil de la universidad ITESO, en Guadalajara, quien reclamó que las autoridades aún no han presentado pruebas concluyentes.



Juárez fue parte del grupo de más de 800 jóvenes que marcharon pacíficamente por las calles céntricas de la segunda ciudad mexicana, sede de la Universidad de Medios Audiovisuales donde los tres estudiantes cursaban clases.



Los manifestantes repetían el grito "no son tres, somos todos", convertido en lema de la indignación que propició el caso.



El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se sumó este martes al pesar, comprometiéndose a castigar a los culpables y "combatir al crimen con eficacia".



"El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos (…) El Gabinete de Seguridad del @GobMX (gobierno) seguirá apoyando a la @FiscaliaJal (fiscalía de Jalisco) para que haya justicia y estos hechos aberrantes no queden impunes", escribió el mandatario en su Twitter.



Enrique Peña Nieto

@EPN



El atroz homicidio de Javier, Daniel y Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos. Mis sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros por tan terrible e irreparable pérdida.

24 abr. 2018



Horas después de confirmarse el crimen, el galardonado cineasta mexicano Guillermo del Toro, nacido en Guadalajara y quien había exigido públicamente la localización de los jóvenes, expresó también su consternación.



"Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El 'porqué' es impensable, el 'cómo' es aterrador", escribió en Twitter Del Toro, ganador del Oscar este año como mejor director.



Guillermo del Toro

@RealGDT



Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador.



Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman de México, pidió respeto al debido proceso en la investigación de los homicidios, recordando que solicitó a la fiscalía otorgar medidas cautelares a los familiares "para evitar la revictimización de los jóvenes" y preservar su derecho al buen nombre, "sin criminalizar" a los desaparecidos ni sus allegados.



En Ciudad de México, unos 800 jóvenes se concentraron en el céntrico Paseo de la Reforma y marcharon hasta el ministerio de Gobernación (Interior), exigiendo que la autoridad brinde certezas sobre los autores y las causas del crimen.



"No somos delincuentes, somos estudiantes", fue el grito reiterado de los manifestantes.



Según cifras oficiales, hasta 2017 se contabilizaban en México 33.513 personas desaparecidas.



(Con información de AFP) 24/04/2018