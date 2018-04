IMSS: alerta por lesiones auditivas generadas por ruidos fuertes • Exponerse al ruido constante puede ocasionar pérdida parcial o total de la audición

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- Exponerse al ruido constante en los centros laborales o en hogares puede ocasionar lesiones auditivas que a largo plazo pueden llevar a la pérdida parcial o total de la audición, alertó el departamento de Salud en el Trabajo del Hospital General de Zona (HGZ) No 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en ocasión del Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, conmemorado hoy 25 de abril.



Hay centros laborales que tienen que ver con la industria donde se producen fuertes y constantes ruidos, exponiendo a los trabajadores a altos niveles auditivos, donde aun con el uso de tapones o conchas auditivas se pueden ocasionar lesiones en los oídos.



Por otra parte, en el ámbito doméstico, es común que haya personas que voluntariamente se exponen a sonidos muy fuertes, como los jóvenes que utilizan de forma inmoderada audífonos para escuchar música, debido a que la onda sonora llega de manera más directa al tímpano, al tiempo que otras personas son sometidos a niveles peligrosos de sonido en espacios cerrados como discotecas y bares.



Las personas expuestas a ruidos superiores a 85 o más decibeles amplían el riesgo de dañar su nivel de audición y pueden sufrir daños permanentes en su capacidad de escuchar, con la consecuencia más grave que es la pérdida total de la audición.



La Norma Oficial Mexicana No. 11 es la que rige el ámbito laboral en materia de ruido y establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido y establece los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo.



Una exposición continua a sonidos de maquinaria u otros producidos en la industria producen lo que se llama “enfermedad profesional”, que es la ocasionada por ruidos intensos de maquinaria en forma diaria por cinco años o más.



Finalmente, la recomendación del IMSS es no exponerse a ruidos intensos; si se labora en lugares donde se genera ruido permanente, hacer uso del equipo de protección adecuada; y sobre todo, acudir al médico ante cualquier malestar auditivo, además de llevar un estilo de vida saludable, como una buena dieta, pues ayuda a controlar las enfermedades producidas por el ruido. 25/04/2018