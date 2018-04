Noveno día de paro y Cuarón incapaz de resolver pago a maestros, señala PT

El Partido del Trabajo condenó enérgicamente la falta de pago por parte de la Secretaria de Educación a los maestros, ya que la petición de los profesores es legítima, nadie trabaja sin pago, ni puede sobrevivir sin un sustento económico, esto tras nueve días de paro de labores por parte de los docentes.



Mediante un comunicado, el PT señaló la incapacidad de Pablo Cuarón Galindo, Secretario de Educación, quien no ha podido llevar a cabo una negociación exitosa que garantice los derechos laborales de las y los maestros, al cumplirse nueve días de paro.



Debido al incumplimiento de las fechas de pago, queremos ver que el secretario se quede sin sueldo por una semana, y que diga sino demandaría para que le paguen lo que le deben. Cuarón Galindo no debe intimidar a los maestros para frenar la manifestación, ni decirles que regresen a las aulas sin darles los pagos pendientes que se ganaron con su trabajo, es injusto, e incluso inconstitucional.



Es importante mencionar que el Secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, cobra actualmente 32 mil 369 pesos de salario mensual, más una compensación mensual por sus funciones de 77 mil 437 pesos, lo que suma un pago mensual de alrededor de 90 mil pesos ininterrumpido, según informes de Transparencia de la Secretaria de Hacienda.



Por otra parte, manifestaron que la sección 42 del SNTE tenía que actuar cuando comenzaron a recibir las denuncias por parte de docentes sobre el incumplimiento de sus pagos, no esperar a que se llegaran los tiempos de la agenda electoral, su omisión se puede interpretar como complicidad, cuando su principal función es defender los derechos laborales de las y los maestros.



Para finalizar, el PT exhortó a las partes a llegar a un diálogo para resolver la problemática de la falta de pagos que tienen parado el subsistema estatal de educación y así fortalecer el desempeño de los estudiantes chihuahuenses. 25/04/2018