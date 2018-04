Dictan prisión preventiva al exsecretario particular del exgobernador Utilizó un avión de Gobierno del Estado para trasladar a hijo de Duarte Jáquez

La Fiscalía General del Estado presentó cargos ante un Juez de Control en contra de Jesús Manuel L. H., por el desvío de fondos del recurso público utilizado en el traslado personal del hijo del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, ilícito por el cual se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluyan las indagatorias.



De acuerdo a lo expuesto por la representante social, los días 17 y 18 de junio de 2017, el imputado en su carácter de Secretario Particular del Ejecutivo, utilizó un avión propiedad de Gobierno del Estado para trasladar al hijo de Duarte Jáquez de la ciudad de Toluca a Cancún y de Cancún a Toluca.



La utilización de esta aeronave tuvo un costo de 336 mil pesos, cantidad que nunca fue justificada en el gasto del erario.



Jesús Manuel L. H., fue entregado ayer por autoridades norteamericanas al ser deportado del Estado de Colorado y contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado.



El próximo lunes 30 de abril, a las 09:30 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, donde se definirá su situación penal y el seguimiento de la investigación. 25/04/2018