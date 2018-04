Chihuahua es un pueblo muy grande para tan poco gobernador: AMLO

Chihuahua es un pueblo muy grande para tan poco gobernador, fueron las palabras del candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Delicias.



“Es lamentable la situación que está viviendo hoy en día el estado de Chihuahua, el gobernador Corral engaña a los que no lo conocen”, aseguró.



Dentro del mismo contexto, agregó que el gobernador llegó a declarar en su afán protagónico, que el problema de Ricardo Anaya es que le gusta mucho el dinero, que es un ambicioso, y ahora resulta que es de los primeros que apoya su campaña.



Calificó de lamentable la situación por la que está pasando Chihuahua, pero aseguró que esta pesadilla terminará pronto, muy pronto y cambiarán las cosas.



“Es una mafia de poder, no quieren dejar de robar ni de mandar, y quieran o no quieran la mafia va pa`fuera, el PAN y el PRI trafican con el hambre y la pobreza de la gente”, dijo.



Por otro lado, Andrés Manuel, indicó que la coalición en Chihuahua va arriba en las encuestas. “Nunca habíamos estado tan bien en el norte del país, según las encuestas estamos ganando en Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, en Durando, Coahuila, y en Chihuahua, el estado más grande la república.



El evento en Delicias se pintó de amarillo con la presencia de cientos de militantes del Partido del Trabajo liderados por los petistas, Rubén Aguilar Jiménez, Lilia Aguilar Gil, y Héctor Vega Nevarez. 25/04/2018