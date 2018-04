Califica Pérez Cuellar como misogino a Madero por ataques contra Bertha Caraveo Madero no tiene respeto por las mujeres y le rehúye al debate: Cruz Pérez Cuellar

El candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, calificó de misógino al también candidato a senador por el PAN Gustavo Madero Muñoz, por los comentarios vertidos en contra de su compañera de fórmula, Bertha Caraveo.



“Estoy muy molesto con esta declaración de Gustavo Madero que hizo en un programa de cable, en la que dice que debo de sacar a Bertha de la contienda”, comentó en conferencia de prensa Pérez Cuéllar, al aseverar que esa es una declaración que retrata de cuerpo entero a Madero Muñoz, además de que es una declaración con un alto contenido de misoginia.



Explicó que el decir que debe sacar a Bertha de la campaña es un insulto a las mujeres, no sólo a las simpatizantes de Morena, y que él jamás se referiría de esa forma a las candidatas mujeres del PRI o del PAN al Senado de la República o a otro cargo popular.



“No lo podemos dejar así, tenemos un gran respeto por la maestra Bertha Caraveo y voy a platicar con ella, para ver cómo se va a proceder en este asunto porque se trata de una declaración en la que le está faltando al respeto a una dama, tan sólo porque no quiere debatir”, agregó el candidato morenista al resaltar que Madero lo que busca es rehuir a la confrontación de ideas.



Por su parte el presidente estatal de Morena Martín Chaparro, señaló que las declaraciones de Gustavo Madero, son parte de esa cultura de relegar a las mujeres y que esas prácticas no se van a permitir en este instituto político.



Durante la rueda de prensa el candidato al Senado de la República Cruz Pérez Cuellar presentó la estructura de su campaña en Chihuahua, capital, que está siendo coordinada por el empresario Daniel Enríquez.



Durante la presentación, Pérez Cuellar destacó que se trata de un excelente ejército de voluntarios que se han venido sumando a su proyecto con extraordinarios perfiles que vendrán a darle un gran impulso al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrados y quienes lo acompañan como candidatos.



“Hemos venido presentando personas de un excelente perfil en todo el estado como un ejército de voluntarios que vienen a dar fuerza al proyecto frente a las carencias económicas que se tienen” agregó Pérez Cuellar al agradecer esa suma de voluntades.



En su participación Daniel Enríquez, coordinador de campaña en la capital del estado, manifestó que se suma al proyecto de Cruz Pérez Cuellar por convicción y porque comulga con los ideales Andrés Manuel López Obrador y que a pesar de que nunca ha militado en algún otro partido político ahora está convencido en el proyecto de Morena como el único que va a dar el cambio que México necesita.



En ese contexto el presidente estatal de Morena Martín Chaparro, manifestó que la suma de voluntades, la suma de energías y alegrías que ha ocasionado el proyecto de Andrés Manuel y el ingenio y proactividad de Cruz Pérez Cuellar, van a dar un gran impulso para el cambio que se requiere en estado y el país.



“Quiero agradecerle a Cruz Pérez Cuellar que se ha entregado en cuerpo y alma al proyecto que en Morena nos hemos planteado y que con mucho compromiso esta impulsando el avance que tenemos junto con Andrés Manuel”, agregó el líder estatal de Morena.





