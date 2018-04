Sancionarán a Alejandro Domínguez por violar la Constitución: PAN El Tribunal Estatal Electoral acredita la deshonestidad del candidato priísta a la Alcaldía de Chihuahua Alejandro Domínguez al violar la Constitución General de la República, y por ello será merecedor de una sanción correspondiente





El día de ayer el Tribunal Estatal Electoral dio a conocer la resolución respecto de la queja presentada por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que el Diputado Federal priísta y aspirante a la alcaldía de Chihuahua por ese mismo partido Alejandro Domínguez, realizó distribución de propaganda en la que señala supuestos resultados de su labor legislativa que hizo fuera de los tiempos establecidos en la Constitución, situación que se pudo acreditar. Al comprobarse esa infracción, ha dado vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se le aplique la sanción respectiva, y el PAN pedirá ante la mesa directiva de dicho Poder del Estado, que sea la sanción máxima, que podría llegar a la cárcel una vez que se separe de su cargo.



Acción Nacional respeta y reconoce al TEECH por la resolución de este caso, pues realizó amplias investigaciones para fundar su resolución tal como queda perfectamente claro en el cuerpo de la misma. Sin embargo no coincidimos en el hecho de que no se acredite esto como acto anticipado de campaña porque es un hecho que la publicidad extemporánea se realizó no

solamente fuera de los plazos constitucionales, sino que fue dentro del proceso llamado "intercampañas", una vez que el diputado Domínguez ya había sido candidato electo por su partido. Así es que con total respeto a la resolución, también analizamos la posibilidad de recurrir esta parte de la resolución ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación.



Los hechos imputados fueron incluso aceptados por el acusado, quien además contrató una empresa particular para reparto de dicha propaganda, y la misma fue acreditada por la empresa pública SEPOMEX. Es un hecho pues que en el PAN pudimos acreditar con hechos a lo que ha correspondido una sentencia judicial, que Alejandro Domínguez ha violado la Constitución. Los ciudadanos notarán que esto es muy diferente a la conducta sistemática que él ha asumido de lanzar dichos, acusaciones mentirosas, basadas en fotografías de copias fácilmente falsificables, y con testimonios de oídas. Los ciudadanos podrán acreditar quién habla con sustento y pruebas y quién solo lanza palabras desesperadas francamente mentirosas



Finalmente exigimos una explicación a los ciudadanos del motivo por el que Alejandro Domínguez incumplió su responsabilidad como parlamentario al abstenerse de participar en el debate que finalmente aprobó la eliminación del fuero a todos los funcionarios de elección, la semana pasada. 26/04/2018