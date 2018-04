Propone Congreso de Chihuahua que 50% de armas decomisadas se quede en la entidad

Diputados y Diputadas de Chihuahua solicitaron al Congreso de la Unión que la mitad de las armas decomisadas, que sean de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sean destinadas a las corporaciones de seguridad estatal que intervengan en su decomiso.



Las y los legisladores que propusieron esta iniciativa señalaron que la delincuencia organizada cuenta con armamento sofisticado, “mientras que nuestros policías no, inclusive en muchas partes del país ni siquiera cuentan con armas elementales para poder hacerles frente”.



Comentaron que no se le pueden exigir resultados a las fuerzas policiacas locales si no se les ofrecen las herramientas para realizar su trabajo de manera “digna y “segura”. Y agregaron que con esta medida también se evitarían gastos al erario público que se pueden asignar a otros rubros como educación y salud.



La Comisión de Justicia en el Congreso, encargada de analizar dicha propuesta, mencionó que las fuerzas estatales y municipales se encuentran en desventaja respecto a las utilizadas por las personas que forman parte de la delincuencia organizada, “ya es estas cuentan con grandes cantidades de dinero para comprar armas de fuego sofisticadas y de gran calibre”.



La Comisión de Justicia explicó que es su deber como legisladores fomentar que los integrantes de los diversos cuerpos de seguridad pública estatal y municipal, desarrollen su labor en las mejores condiciones posibles, al dotarlos del armamento, municiones y equipo táctico adecuados a las circunstancias en las que se desenvuelven. 26/04/2018