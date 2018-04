Exhorta Diputada a Congreso de la Unión para que aprueben el consentimiento de donación de órganos

En presentación en el Congreso del Estado de Chihuahua se informó que en México existen miles de pacientes enfermos con insuficiencias terminales de distintos tipos, enfermedades crónicas que muchas son degenerativas o que han sufrido accidentes, y que están en la espera de un órgano o tejido que solo puede hacerse mediante alguna donación.



Con esta medida, el Congreso local exhorta a los Diputados federales para que esta reforma de la Ley General de Salud se interne dentro de este tema del consentimiento de la donación de órganos. Existen muchos pensamientos erróneos por parte de la sociedad, sobre todo de algunos familiares cuando un pariente decide donar sus órganos.



Es importante que se estén implementando políticas públicas correctas para incentivar esta práctica que solo beneficia a la sociedad. Ya todos los mayores sean donantes a menos que ellos mismo no lo quieran, pero el objetivo es que sea la misma persona quien decida y no los concubinos o familiares.



Porque es frecuente y que ocurre actualmente cuando la persona en vida permitió la donación de sus órganos y pasa que los familiares revocan dicha decisión, cuestión que en la mayoría de los casos son los que más limitan la donación para poder salvar una vida. Mediante esta petición y que ya se encuentra en el Congreso de la Unión, para que esta reforma se eliminara la posibilidad de que los familiares nieguen la donación al momento de la muerte de su ser querido, respetando así la voluntad del finado para disponer de sus órganos.



El trasplante de órganos es un tratamiento médico indicado cuando no existe otra alternativa para recuperar la salud de una persona y este sólo es posible gracias a la voluntad de las personas que altruistamente dan su consentimiento para la donación, las cuales en la actualidad son muy pocas. 26/04/2018