Exhortan al Congreso de la unión para reformar el consentimiento de órganos

La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que aprueben la propuesta enviada por la Cámara de Senadores que reforma Ley General de Salud, en lo referente al tema del Consentimiento Presunto de la donación de órganos, tejidos, células y cadáveres.



En la exposición de motivos, se señaló que por varios años se han presentado una serie de iniciativas para atender el tema en cuestión, sin embargo estas no han sido fructíferas, siendo desechadas por no ser consideradas un tema de importancia.



Sin embargo, el pasado martes 3 de abril el Senado de la República aprobó una reforma a los artículos 320. 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, en la cual se incorpora la figura del consentimiento presunto para la donación de órganos, dicha figura hace

posible que todos aquellos sujetos mayores de edad sean considerados como posibles donantes, salvo que estos den la negativa expresa para que no dispongan de sus órganos una vez fallecido.



Se señaló que aunado a la falta de donantes, otro de los problemas que se busca erradicar con esta reforma, es que actualmente, aun cuando la persona hubiera permitido la donación de sus órganos, los familiares podrían revocar dicha decisión, cuestión que en la mayoría de los casos son los que más limitan la donación para poder salvar una vida.



Lo anterior, quiere decir que con esta reforma se eliminará la posibilidad de que los familiares nieguen la donación al momento de la muerte de su ser querido, respetando así la voluntad del finado para disponer de sus órganos, se sostuvo en el Pleno. 26/04/2018