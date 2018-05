Unidades médicas del IMSS participaron en la primera semana nacional de salud bucal • Se llevó a cabo del 16 al 20 de abril

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación de Estomatología, llevó a cabo distintas actividades dentro de la Primer Semana Nacional de Salud Bucal.



Estas actividades, tienen como propósito inculcar en las y los derechohabientes, la importancia de las revisiones dentales regulares, con el objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades en la cavidad bucal; además de crear conciencia en la población derechohabiente de conservar una boca saludable, fundamental para la salud integral, principalmente mediante la higiene y cuidado diario.



Señaló que en esta ocasión participaron estomatólogos, promotores de estomatología, pasantes de estomatología en servicio social y personal de enfermería de las diferentes Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto.



Asimismo, manifestó que desde el punto de vista de la Salud Pública, las enfermedades bucales (caries dental y enfermedad periodontal), se encuentran dentro de los 50 padecimientos más frecuentes a nivel mundial.



Personal especializado del Seguro Social hicieron algunas recomendaciones para evitar la caries y cuidar de su salud bucal, entre ellas está:



• Cepillarse los dientes cuatro veces al día -después de cada comida y antes de dormir-. Ésta es la mejor herramienta para prevenir caries.

• Utilizar una técnica de cepillado adecuada –la cual pueden aprender en los módulos PrevenIMSS de la UMF de su adscripción-.

• Usar hilo dental antes del cepillado.

• Disminuir la frecuencia y el contacto con comidas y bebidas ácidas y dulces.

• Visitar al dentista cada 6 meses para una revisión de rutina



El IMSS señaló que el no tener síntomas o signos no significa que estén exentos de padecer alguna enfermedad bucal, por eso recomienda asistir a su chequeo de rutina, donde el médico estomatólogo cerciora si existe o no algún padecimiento bucal, y en caso de que sí, determinará el tratamiento adecuado para mejorar la salud de su cavidad bucal.



Por lo tanto, exhortó a la población derechohabiente a aprovechar las acciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza en Chihuahua, como parte de esta Primer Semana Nacional de Salud Bucal.

30/04/2018