La CTM desfilo el día hoy en sentido opuesto a la ruta que lleva México: Fernando Álvarez.

“El sentido profundo de la conmemoración laboral del 1 de mayo, establecido mundialmente como Día del Trabajo, fue gravemente pervertido por los intereses políticos electorales de los liderazgos gremiales del PRI, quienes no pudieron abstenerse de faltar al respeto a los trabajadores para convertir el emblemático desfile en una manifestación política partidista que solo agravia más a la clase trabajadora de Chihuahua”, dijo Fernando Álvarez Monje.



El líder estatal panista señaló que el desfile corporativista del PRI de este Primero de Mayo en Chihuahua, no evocó la gesta de 1886, en la que más de 300 mil trabajadores en Chicago enfrentaron a la policía en una auténtica lucha por un trato más justo, jornadas de ocho horas y respeto a la dignidad y pluralidad de los trabajadores.



“Esta seudo conmemoración de hoy prácticamente fue un desfile partidista encabezado por políticos del PRI, que además de exhibir su capacidad de manipulación corporativista, evidenciaron su interés electoral al desfilar con emblemas de la campaña de su derrumbado candidato priista y de mostrar sus propósitos de confrontación con el Estado; en sus expresiones y arengas nunca se acordaron de referirse al motivo histórico de la Conmemoración Internacional del Día del Trabajo”, precisó.



Para finalizar, Álvarez Monje apuntó que a pesar de la presión que los distintos gremios ejercieron sobre los trabajadores para desfilar sin ton ni son este día y el lucro político electoral que el PRI y Morena buscaron obtener de la conmemoración, los trabajadores chihuahuenses tiene muy claro que estas viejas prácticas de manipulación gremial y corporativa no cambiará su libertad de elección al emitir su voto, un voto que llevará al país por un camino diametralmente opuesto al que hoy siguió el desfile de los lideres cetemistas de Chihuahua. 01/05/2018