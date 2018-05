¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 31° Mínima 14° Miércoles 02 de Mayo El FMI emitió una "declaración de censura" contra el régimen de Maduro por ocultar datos económicos El Directorio del Fondo Monetario determinó que Venezuela "no ha implementado las medidas correctivas ni ha suministrado información sobre la evolución del país"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió hoy una "declaración de censura" contra Venezuela, sumida en una profunda crisis, por no suministrar datos oficiales sobre la evolución económica del país.



"El FMI ha emitido una declaración de censura en contra de Venezuela por no haber implementado las medidas correctivas ni haber cumplido con su obligación", indicó el Fondo en un comunicado.



Agregó, además, que "el suministro adecuado de datos constituye un primer paso esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar las posibles soluciones".



Venezuela lleva más de 10 años sin someterse a la evaluación económica anual del FMI



El organismo dirigido por Christine Lagarde dio seis meses más a Venezuela, que lleva más de 10 años sin someterse a la evaluación económica anual del FMI, para entregar esta información.



Como consecuencia, Venezuela queda impedida para acceder a recursos de la institución financiera internacional y, de proseguir sin entregar los datos requeridos, podría perder su derecho de voto en el seno del organismo y una eventual expulsión.



En su reciente asamblea de primavera, el Fondo catalogó de "dramática" la situación que se vive en Venezuela, cuya economía se contraerá este año un 15%, y un 6%, en 2019.



Además, prevé que la inflación en Venezuela rondará el 14.000% en 2018, alimentada por la pérdida de confianza en la moneda nacional, una situación acrecentada por el colapso en la producción de petróleo y su exportación.



El proceso es similar al iniciado contra la Argentina en 2013 ante las dudas generadas por sus estadísticas macroeconómicas bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que finalmente fue revertido tras la llegada al poder su sucesor, Mauricio Macri, en 2015.

EFE 02/05/2018

