Estado no permitirá justicia por cuenta propia en conflicto de aguas: Jáuregui Robles La Secretaría General de Gobierno hizo un llamado a mantener la cordura para poder resolver el diferendo entre productores agrícolas del municipio de Buenaventura

El Gobierno del Estado hizo un llamado a los grupos en conflicto por el acceso al agua para uso agrícola, para que mantengan la cordura y se conduzcan por los cauces legales ya que de ninguna manera se permitirán acciones que violenten la ley, afirmó el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles.



Al hablar sobre el conflicto suscitado en el municipio de Buenaventura entre productores agrícolas a causa del agua, el funcionario advirtió que el Gobierno del Estado no aceptará que se hagan acciones de justicia por cuenta propia, por legítimo que pueda ser el reclamo de quien cometa ese tipo de actos.



Agregó que quienes reclaman la presunta existencia de pozos ilegales de extracción de agua para uso agrícola, deben dejar a las autoridades correspondientes que resuelvan el tema, de lo contrario se actuará en consecuencia.



“Estamos conscientes de un reclamo social que nos parece legítimo, lo queremos decir abiertamente porque lo dice Conagua (Comisión Nacional del Agua), al considerar que la extracción excesiva de algunos pozos que son ilegales, trae como consecuencia una disminución del vital líquido en algunas comunidades lo cual es ya un problema social”, dijo Jáuregui Robles.



Pero también calificó “muy arbitraria, excesiva y abusiva”, la acción de los manifestantes que demandan el cierre de pozos abiertos de manera ilegal, ya que se violentaron disposiciones legales, al intervenir en propiedad privada.



Añadió que las posturas no justifican de ninguna manera acciones fuera de la ley ante un reclamo que pudiera parecer justo.



Del conflicto ocurrido en días pasados en Buenaventura, informó que el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad, atendió de inmediato el llamado de auxilio, pero la manifestación era de tal magnitud, que en un momento fue difícil hacer un deslinde de quien o quienes hacían esos actos.



La fuerza pública evitó eficazmente que continuara esa manifestación, y mantiene efectivos de seguridad pública en la región, dijo.



Informó además que este día se celebrará una reunión con las partes involucradas para atender todas sus demandas.



“La gobernabilidad se da en la medida que los grupos sociales y los grupos que tengan algún conflicto puedan entrar en un ánimo de cordura, que es a lo que estamos convocando porque la autoridad por sí sola no pueden llevar a cabo la necesaria capacidad de respuesta que tienen las instituciones frente al nivel que guardan las demandas estatales, esa es la definición de una buena gobernabilidad”, concluyó.

02/05/2018