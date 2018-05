Nunca bajaremos la guardia en la defensa y protección de los migrantes: José Antonio Meade México contará con la red consular más fuerte y preparada, afirmó el abanderado presidencial

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo este mediodía que, en su gobierno, nunca se va a bajar la guardia en la defensa y protección de los migrantes.



En Morelia, Michoacán, Meade explicó que su estrategia en la materia se divide en tres ejes rectores: acciones para proteger a nuestros migrantes en el extranjero, apoyo para los que regresan a nuestro país y el cuidado de sus familias.



Ante líderes de asociaciones, organizaciones, federaciones y confederaciones de migrantes en Estados Unidos, el candidato presidencial dijo que su primer compromiso es la protección y la defensa decidida de nuestros connacionales en el extranjero. Explicó que México contará con la red consular más fuerte y preparada, para que no les falte respuesta y solución a sus problemas.



José Antonio Meade expresó que, como presidente, el patrimonio de los migrantes y su dinero valdrán más. Reconoció que un vínculo fundamental entre el migrante y su comunidad son las remesas y, en consecuencia, manifestó que trabajará para que existan las condiciones financieras que permitan que este circuito económico sea más seguro, eficiente, barato y el dinero llegue a tiempo a las familias.



Anunció que modernizará el Programa 3x1 para Migrantes. “Vamos a convertir el programa en 6x1, con tres pesos de la Federación para asegurar esa generación de empleo”, anunció el candidato.



Arropado por miles de asistentes entusiasmados, quienes lanzaban porras como ¡Pepe presidente! y ¡Yo sí voto, voto por Meade!, el abanderado presidencial aseguró que fortalecerá la presencia cultural de México en el mundo, para que nuestros compatriotas sientan cerca las tradiciones y el arte de su país.



Para los migrantes que regresen a nuestro país, el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza afirmó que serán recibidos con gusto y contarán con la asistencia necesaria en el proceso de reintegración. Explicó que establecerá una ventanilla única para otorgar créditos a la vivienda, apoyos para emprender y becas para regresar a la escuela



“Se va a castigar con especial severidad al que abuse de un migrante en su retorno”, advirtió el candidato de la coalición Todos por México, quien dialogó con un dreamer y dos migrantes retornados, quienes expusieron sus preocupaciones, así como sus necesidades.



Para las familias de nuestros connacionales en el extranjero, José Antonio Meade aseguró que no les faltará nada. Ofreció seguridad, créditos a la palabra para mujeres emprendedoras y becas para que sus hijos continúen sus estudios.



De cara a la elección del 1 de julio, el candidato de la coalición Todos por México afirmó que doblará todos los obstáculos y obtendrá la victoria en las urnas. Expresó que la población lo favorecerá con su voto, porque cuenta con las mejores propuestas para construir un México mejor.



Meade subrayó que hay dos perfiles en la contienda: uno que asegura confianza y que conducirá a nuestro país de manera unida; mientras que Andrés Manuel López Obrador asegura la pérdida de confianza y se confronta con cualquiera que no piense como él.



“México merece mucho más, para efectos de su gobernanza y de su futuro, que un candidato que divide y denosta. México va a tener un candidato electo el primero de julio que une y que genera confianza. Y ese seré yo mero”, enfatizó el candidato presidencial, apoyado por los militantes y

simpatizantes de los tres partidos que lo postulan. 04/05/2018