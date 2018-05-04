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Brindan minuto de silencio en honor a la memoria de Paquita Guerrero
EL DÍA DE AYER RECIBIMOS LA LAMENTABLE NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRA ENTRAÑABLE COMPAÑERA FRANCISCA GUERRERO, MEJOR CONOCIDA POR TODOS NOSOTROS COMO “PAQUITA”.
NO HAY DUDA, FUIMOS BENEFICIADOS CON SU AMISTAD, ALEGRÍA Y PROFESIONALISMO.
LA RECORDAREMOS COMO LA GRAN PERSONA Y COMPAÑERA QUE FUE.
EXTRAÑAREMOS SU SENCILLEZ Y BONDAD Y SIEMPRE DISPUESTA A SERVIR A LOS DEMÁS, CON UNA SONRISA SIEMPRE EN SU CARA.
DESCANSE EN PAZ.
PEDIMOS A DIOS PRONTA RESIGNACIÓN PARA SU FAMILIA, A QUIEN LE ENVIAMOS NUESTRAS MÁS SENTIDAS CONDOLENCIAS.
EN HONOR A SU MEMORIA, LES SUPLICO NOS PONGAMOS DE PIE, PARA HONRARLE CON UN MINUTO DE SILENCIO Y LE BRINDEMOS UN HERMOSO APLAUSO.
GRACIAS!
04/05/2018
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