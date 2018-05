Pide Legisladora implementar un protocolo efectivo para la búsqueda de varones con reporte de desaparición

DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.-



Los suscritos diputados RENE FRIAS BENCOMO, MARIA ANTONIETA MENDOZA MENDOZA, y la de la voz MARTHA REA Y PEREZ, legisladores pertenecientes a esta Sexagésima Quinta Legislatura de este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 64 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, 169, y 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta Soberanía con el fin de presentar iniciativa con el carácter de punto de Acuerdo a efecto de exhortar formal y respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que por conducto de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Seguridad, construyan e implementen de manera urgente y con la mayor celeridad posible, un protocolo efectivo para realizar la búsqueda de varones con reporte de desaparición, especialmente en aquellos casos en los cuales no ha excedido las 72 horas de haber recibido la denuncia respectiva por parte de sus familiares.



Lo anterior con base en la siguiente:



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:



1.- Compañeros diputados y diputadas, como ya es sabido por todos ustedes el trágico desenlace del reciente caso ocurrido en nuestro estado, respecto de la desaparición de varios hombres y jóvenes. Me quiero referir especialmente a de dos ellos de apellidos Fernández Villa y Esparza Muñoz, en los cuales pese a las denuncias y presiones que sus familiares y amigos ejercieron sobre nuestras autoridades para realizar de manera de inmediata la búsqueda con el propósito de hallarles aún con vida, éste fue infructífero, debido a que 43 días de haber transcurrido la sustracción fueron encontrados sin vida uno en la carretera Parral- Guadalupe y Calvo y otro en un paraje que conduce al municipio de Guadalupe y Calvo.



2.- Según cifras que se estiman oficiales, se registraron en los últimos 10 años, es decir del año 2007 a la fecha, más de 10,143 (diez mil ciento cuarenta y tres) reportes de varones víctimas de desaparición, de los cuales mas 75% (setenta y cinco por ciento) fueron hallados posteriormente con vida, y en contraste siendo menos del 10% (diez por ciento) localizados también con posterioridad, pero sin vida.





3.- En los casos anteriormente mencionados, que cimbraron a la opinión pública y a la sociedad en general, nos obliga a reflexionar de manera muy profunda al respecto sobre lo que debemos hacer distinto y desde luego mejorar para eficientar las labores de investigación en la materia. Ya la comisión estatal de los derechos humanos después de haber hecho sus respectivas indagatorias señaló, que la Fiscalía General del Estado incurre en omisiones al no recibir de manera inmediata las denuncias por desaparición cuando las víctimas se trata de varones, lo cual no puede ocurrir ni mucho menos repetirse.



4.- Así mismo, sabemos todos que tanto el protocolo Alba como la alerta Amber, están diseñados para su activación urgente sólo en casos de niños y mujeres, que si bien son y deben seguir siendo prioridad, no podemos desligarlas ni excluir a varones, especialmente cuando éstos no presentan antecedentes penales ni son tampoco ligados a la delincuencia organizada, a efecto de que los familiares de las víctimas tengan la certeza de que las autoridades de investigación y persecución del delito están actuando en un protocolo ya definido para dar, lo antes posible, con el paradero de hombres que también han sido víctimas de éste delito.



5.- Es por lo anteriormente expuesto compañeros diputados y diputadas, que de manera muy sentida solicitamos su solidaridad a fin de aprobar la presente iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a nuestras autoridades para que de manera urgente y a la mayor celeridad posible, construya e implemente de un protocolo efectivo para realizar la búsqueda de varones con reporte de desaparición, especialmente en aquellos casos en los cuales no ha excedido las 72 horas de haber recibido la denuncia respectiva por parte de sus familiares.



Motivo por el cual, ponemos para a su consideración para ser aprobado en su carácter de URGENTE RESOLUCION el siguiente:



PUNTO DE ACUERDO



En el cual exhortamos formal y respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que por conducto de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Seguridad, construyan e implementen de manera urgente y con la mayor celeridad posible, un protocolo efectivo para realizar la búsqueda de varones con reporte de desaparición, especialmente en aquellos casos en los cuales no ha excedido las 72 horas de haber recibido la denuncia respectiva por parte de sus familiares.



En consecuencia y con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua respetuosamente solicitamos a esta Presidencia que someta al pleno el presente asunto, para que sea votado en calidad de urgente y pronta resolución; remitido así a la mayor brevedad posible a dicho Órgano.



DADO. - En la Sala Morelos del Poder Legislativo a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.



ATENTAMENTE

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA





DIPUTADO RENE FRIAS BENCOMO

Coordinador





DIPUTADA MARIA ANTONIETA MENDOZA MENDOZA.

Subcoordinadora





DIPUTADA MARTHA REA Y PEREZ

Integrante

Últimas Noticias



Pide Legisladora implementar un protocolo efectivo para la búsqueda de varones con reporte de desaparición

Congreso aprueba dictámenes de enajenación de bienes en el municipio de Juárez

Congreso propone que mitad de armas decomisadas se queden en el estado y un protocolo de seguridad en escuelas chihuahuenses



Biblioteca Prensa y Multimedia Agenda Legislativa Gaceta Parlamentaria Transparencia Solicitud de Información

04/05/2018