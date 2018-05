Ordenan Libertad inmediata a Roque Coca, activista acusado de terrorismo y portación de armas. • Liberado nuevamente el activista Roque Coca Gómez tras y

• dos procesos arbitrarios.

• Su defensa legal a cargo del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y Organizaciones de todo el país denuncian violaciones a DDHH contra Roque y su familia, exigen se detenga el acoso y la persecución política en su contra.



Roque Coca Gómez, un activista indígena originario de Oaxaca fue detenido en el marco de las protestas electorales del año 2015, durante 1 año y 9 meses estuvo preso injustamente pues nunca fue procesado y obtuvo su libertad el 2 de mayo de 2017.



El Tribual Colegiado otorgó su libertad al considerar que se habían violado sus derechos humanos fundamentales, pues se encontraba preso sin medida judicial que lo justificara. Sin embargo, el juez 3º de Distrito de Oaxaca y la PGR decidieron reactivar ese ilegal proceso en su contra y detenerlo de manera arbitraria el pasado martes 24 de abril del 2018, acusándolo de terrorismo y portación de bombas molotov de uso exclusivo del ejército.



La detención fue realizada por autoridades de la PGR dentro de su domicilio. Roque y su hermana Elia al tratar de evitar la detención recibieron golpes y maltratos, fueron trasladados y detenidos arbitrariamente, sin mostrarles ninguna orden judicial que justificara dicha actuación, violentando gravemente sus derechos humanos, antes de llegar a las instalaciones de la delegación de la PGR en Oaxaca Elia fue liberada, y Roque retenido en PGR para posteriormente ser puesto a disposición del Juez Tercero de Distrito, sin dar información alguna a sus familiares. Desde el momento de su detención, familiares e integrantes de organizaciones sociales, exigieron su liberación inmediata, sin embargo, esto no sucedió.



El día de hoy se dictó el AUTO DE LIBERTAD para Roque, luego de que el Juez Tercero de Distrito Armando Chiñas Fuentes consideró que no había elementos mínimos para presumir su probable responsabilidad en los delitos de terrorismo y portación de bombas de uso exclusivo del ejército del que lo acusó la Procuraduría General de la República desde el año 2015.



Desde el grupo de acción, condenamos enérgicamente estos lamentables hechos y exigimos a las autoridades la reparación inmediata del daño ocasionado a Roque Coca Gómez y a su familia, así como el cese de la violencia del estado en su contra para intimidarlo, acallarlo o causarle daños.



Desde nuestra organización seguiremos acompañándolo en todos los procesos necesarios para que obtenga la paz y la justicia a la que tiene derecho y difundimos está información para dar a conocer a la opinión pública estás arbitrariedades que son una muestra respecto a lo que significa ser blanco del Estado, cuando las personas justas y honestas se interponen en sus fines. No alcanzamos a comprender las acciones interpuestas para callar las voces que exigen respeto por los derechos humanos en nuestro país. Hoy se ha hecho justicia y hemos ganado una batalla más en contra de la impunidad.

04/05/2018