Necesitamos construir un nuevo régimen porque el actual está agotado: Gustavo Madero

“Apostemos por el futuro, apostemos “por México al frente”, por Ricardo Anaya y los candidatos de nuestra coalición”, dijo en el encuentro de candidatos al Senado.



“Esta será la elección más importante de la historia moderna, no solo por el número de puestos de elección popular que van a estar en litigio, sino por la definición de país que vamos a tomar a partir del primer de julio, donde cambiaremos al capitán del barco, la tripulación y la ruta de navegación, por eso es tan importante”, dijo el candidato al senado de la República por la coalición “Por México al frente”, Gustavo Enrique Madero Muñoz, durante el encuentro con candidatos a senadores organizado por la Cámara Nacional de Comercio, (CANACO).



El aspirante al senado que encabeza la formula junto con Rocío Reza, señaló que “el país va a tener una definición dicotómica, binaria, algo parecido al juego de serpientes y escaleras que jugamos de chamacos en el que nos costaba mucho avanzar; un camino es una serpiente que nos puede llevar 10, 15, 20 años atrás y otro es una escalera que nos puede proyectar a ese

México que hemos soñado”.



Cuestionó cuántos países no han podido superar la situación de pobreza, de marginación, de igualdad, de falta de estado de derecho. “Muchísimos países lo han logrado y México sigue rumiando, atorado en un dilema de personalidad, entre ser un país que se abre, se moderniza, se democratiza o sigue con las prácticas del siglo pasado con políticas clientelares,

corporativas, corruptas, la corrupción es la causante de todos los males que se generan en México”, dijo.



“Quiero ser un aliado de Javier Corral para atraer a todos los organismos de la sociedad civil. Generar empleos, salud y desarrollo y ser aliado con la federación. Darle seguimiento al programa de justicia para Chihuahua del gobierno de Corral y seguir la agenda que buscar la extradición de César Duarte”.



En la búsqueda de un nuevo federalismo fiscal, atraer mayores recursos para Chihuahua, que no vuelva a suceder ese chantaje discrecional de la Secretaría de Hacienda y reponerle recursos a Chihuahua. “Quiero ser el aliado de ustedes para generar empleos, atraer desarrollo, inversiones, para defender el agua, sigue habiendo un pasivo del país para con los

chihuahuenses”, acotó.



El candidato al Senado de la fórmula Madero-Reza dijo en su intervención final que “Ricardo Anaya formó un frente, una coalición que nos es una simple alianza electoral, sino un nuevo modelo de gobierno donde se eliminan las prácticas clientelares para basarse en los derechos humanos de las personas, se combate la desigualdad y la pobreza, se construyen instituciones, pero sobre todo se fortalece a los ciudadanos. 04/05/2018