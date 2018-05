¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 30° Mínima 15° Lunes 07 de Mayo Vamos en primer lugar en el estado y el PAN y el PRI siguen cayendo: CPC EL PROYECTO DE AMLO YA NO LO FRENA NADIE: CRUZ PÉREZ CUELLAR

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- .- El candidato por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, manifestó que en Chihuahua cada vez hay más aceptación al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, lo que los mantiene en los primeros lugares de las preferencias electorales.



Lo anterior lo manifestó el candidato de la alianza que integran Morena, PT y PES, tras la publicación de resultados de la casa encuestadora Massive Caller que los coloca en tercer lugar para favorecer a los candidatos del Partido Acción Nacional.



“Massive Caller tiene contratos millonarios con el PAN y la estrategia es decir que vamos en tercero, que el PRI está en el segundo y el PAN encabeza las preferencias” señaló el candidato morenista al aclarar que Morena y sus candidatos están por encima en las preferencias ciudadanas.



Pérez Cuellar, reiteró que Morena sigue subiendo en Chihuahua y que las encuestas son un instrumento de propaganda del PAN para beneficiarlos, y que no se han atrevido a ponerlo en el segundo lugar que es en donde se encuentra.



Explicó que la tendencia a la alza de Morena y sus candidatos, se debe en gran medida, al arrastre que les da el candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador y su proyecto que ya nadie frena.



“Hay que reconocer el arrastre que tiene Andrés Manuel porque cuando se dan cuenta que venimos con este proyecto nos abren las puertas” señaló el candidato aseverar que hay una gran esperanza de los chihuahuenses y que López Obrador ya conquisto a Chihuahua.



Manifestó que parte del desencanto de la ciudadanía con el PRI y el PAN se debe a que hay un gran disgusto con las autoridades estatales y federales porque no han cumplido con las expectativas como gobierno.



Cruz Pérez Cuellar agregó, que cada quien en la medida de sus posibilidades como candidatos están poniendo su granito de arena y están trabajando duro recorriendo el estado para lograr el cambio que México requiere. 04/05/2018

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real