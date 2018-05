¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 30° Mínima 15° Lunes 07 de Mayo Urge PRD al Gobernador y al IEE acciones ante asesinatos a dirigentes y candidatos de partidos Tras asesinato del presidente del PES en Chihuahua y de la candidata a regidora del PRD en Ignacio Zaragoza

La violencia no se puede eliminar cerrando los ojos

Esto sin duda es un gran foco rojo en el proceso electoral en el estado

Tras los asesinatos de los dirigentes municipales de los partidos políticos Encuentro Social de Chihuahua Eduardo Aragón, y de Liliana García candidata a regidora del Partido de la Revolución Democrática en Ignacio Zaragoza, el presidente estatal del PRD en Chihuahua Luis Pavel Aguilar Raynal señaló que se ha encendido un gran foco rojo en el proceso electoral local.



También señaló las afectaciones a los bienes del candidato a la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza Felipe Mendoza, cuya vivienda fue incendiada, así como pastizales del dirigente del comité municipal Octavio Chaparro, como parte de estos ataques intimidatorios a candidatos y dirigentes del PRD.



Urgió al gobernador Javier Corral Jurado y a los consejeros del Instituto Estatal Electoral a tomar acciones inmediatas para convocar a una reunión urgente entre dirigentes partidistas, organismos electorales, mandos policíacos de los tres órdenes de gobierno y el Ejército, para frenar el clima de inseguridad que se presenta ahora en el ámbito electoral del estado.



La violencia no se puede eliminar con el hecho de querer cerrar los ojos ante una realidad que nos ha sobrepasado, dijo el líder perredista.



Los embates de la delincuencia han pasado de una guerra entre cárteles que disputan el territorio de trasiego y mercado de droga, a un embate frontal a las fuerzas del orden, dijo, luego externó que esta agresión a los representantes de los partidos políticos y candidatos, escalan la violencia a otro nivel, donde al parecer, estas bandas pretenden determinar quien participa y quien no en el proceso electoral.



Por ello, dijo, solicito al gobernador Javier Corral esta reunión urgente entre líderes de partido, órganos electorales y mandos policíacos, para tomar decisiones importantes a dos meses del día de la elección. 06/05/2018

