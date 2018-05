El volcán Kilauea destruyó 21 casas en Hawaii Algunas de las más de 1.700 personas evacuadas se enfrentaban a la posibilidad de no poder regresar en bastante tiempo

El número de viviendas destruidas en Hawaii por la lava del volcán Kilauea subió a 21 el domingo al tiempo que los científicos reportaron que los chorros de lava se elevaban más de 61 metros (200 pies) en el aire.



Algunas de las más de 1.700 personas evacuadas se enfrentaban a la posibilidad de no poder regresar en bastante tiempo.



Las autoridades hawaianas indicaron que las viviendas destruidas se encontraban en la subdivisión Leilani Estates, donde la roca fundida, los gases tóxicos y el vapor han estado saliendo desde chimeneas en el suelo creadas por el volcán. Los funcionarios actualizaron la cifra de casas en ruinas tras un recorrido aéreo.



"Esa cifra podría cambiar", dijo Janet Snyder, portavoz del condado Hawai. "Esto es desgarrador".



Los científicos consideran probable que el Kilauea aumente sus expulsiones de lava por nuevas chimeneas adicionales, pero no pudieron pronosticar dónde sucederá. Leilani Estates, una subdivisión del distrito de Puna -principalmente rural-, es la zona de mayor riesgo. Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1.700 residentes del área y de Lanipuna Gardens.





"No tengo ni idea de cuándo podremos regresar", dijo Todd Corrigan, que junto con su esposa dejó su vivienda en Leilani Estates mientras salía lava del piso a tres o cuatro manzanas de su casa. Pasaron la noche en la playa dentro de su auto y han empezado a buscar una casa en alquiler.



Cientos de pequeños sismos siguieron remeciendo la zona el sábado al día siguiente de un terremoto de magnitud 6,9, el más potente de los registrados en Hawai en más de 40 años. El magma que se mueve a través del Kilauea provocó los temblores, explicaron geólogos, y advirtieron que podría haber réplicas.



Las autoridades también advirtieron de los peligros del gas sulfúrico que sale de las chimeneas, especialmente en ancianos y en personas con problemas respiratorios. Algunos residentes podrán regresar a sus casas brevemente para recopilar medicinas y documentos importantes o cuidar a sus mascotas.



Tesha "Mirah" Montoya, de 45 años, dijo que la amenaza de los gases tóxicos no fue suficiente para hacer que su familia evacuara, pero los sismos los hicieron cambiar de opinión e irse.



"Sentí como si todo el costado de nuestra colina fuera a explotar", agregó. "El terremoto fue lo que nos hizo echar a correr y empezar a arrojar los cobayos y los conejos al automóvil".



Montoya, su esposa e hija desconocen cuánto tiempo estarán fuera de su casa octagonal de tres niveles que construyeron hace casi 20 años en un lote en la selva.







(Con información de AP) 06/05/2018