Alerta Seguro Popular por falsas ofertas de empleo A través de redes sociales ofrecen puestos de trabajo con altos sueldos; exhortan a no dejarse engañar ni entregar dinero a particulares

Ante la detección de falsas ofertas de empleo en el Seguro Popular a través de redes sociales, el organismo alertó a la población en general para que no se deje engañar, ya que se trata de una estafa.



El Seguro Popular informó que se han detectado publicaciones en “bolsas de trabajo” de la capital del estado que ofertan presuntas plazas laborales, en donde incluso se indican sueldos que sobrepasan los tabuladores federales y estatales para el establecimiento de nómina de este organismo.



En ese sentido, Ernesto Iván Villa Fernández, director jurídico del Seguro Popular en Chihuahua, señaló que dichas publicaciones no participan de los protocolos establecidos por esta institución para la contratación del personal.



“De momento el Seguro Popular no se encuentra en proceso de reclutamiento y cuando así lo sea, las convocatorias se anunciarán a través de las redes y páginas oficiales del Seguro Popular” señaló.



Por lo anterior, el Seguro Popular exhortó a no dejarse engañar por los promotores de dichas publicaciones y mucho menos a entregar dinero por promesas irreales de contratación.



La dependencia reiteró que ningún particular puede realizar ni promover contrataciones fuera de los procesos ya establecidos para el reclutamiento y selección del personal.

En ese sentido, el Seguro Popular rechaza este tipo de prácticas alejadas del marco legal y normativo del Sistema de Protección Social en Salud, el cual trabaja en apego a las disposiciones legales y administrativas para la operación de sus funciones. 07/05/2018