Acuerdan reforzamiento policial de tres niveles de gobierno en Ignacio Zaragoza y Gómez Farías Encabeza gobernador Javier Corral reunión en Palacio de Gobierno; participan mandos militares y se definen acciones para hacer frente a grupos criminales en región occidente del estado

En reunión de seguridad de los tres niveles de Gobierno se acordó el reforzamiento de la presencia policial en la región occidente del estado y particularmente en los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, informó el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel.



El encuentro fue encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado en Palacio de Gobierno y en ella participaron los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua, así como representantes de otras instancias federales, para hacer frente a la violencia generada por el crimen organizado en varios municipios de la región.



Peniche Espejel indicó que además de enviar a más integrantes de las fuerzas estatales en las próximas horas, se están solicitando más elementos del Ejército y la Policía Federal.



Dijo que los operativos coordinados entre los tres niveles de Gobierno para la zona occidente, se extenderán a los municipios más al norte, como Galeana, Buenaventura y Casas Grandes.



“La instrucción, la directriz que se ha marcado es atender debidamente el tema de occidente. Nuevamente habrá una movilización de elementos de la Policía, de la Comisión Estatal de Seguridad a aquella región, no solamente en este municipio, sino estoy hablando de la región occidente y abarcaremos varios municipios”, explicó.



El Fiscal General del Estado respondió a las preguntas de los medios de comunicación luego de la reunión de seguridad, y señaló que con esa coordinación interinstitucional se trabajará para que el proceso electoral en curso se desarrolle conforme a lo establecido, en todo el territorio estatal.



“La tarea a la que se van dar ahorita, a la que se van a dedicar las autoridades de los tres niveles de Gobierno, es a generar las condiciones de seguridad para que el proceso electoral continúe sin novedad”, señaló el fiscal.



En torno a los homicidios de personas que desarrollaban una actividad político partidista, indicó que no se descartará ninguna hipótesis o posibilidad en cuanto al móvil de esos crímenes.



“Nosotros no vamos a descartar ninguna hipótesis, no vamos a descartar ninguna línea de investigación, no queremos anticipar todavía nosotros juicios en relación a que pudiera existir una vinculación entre una actividad y la otra”, explicó.



Agregó que ahora es el momento de generar todos los datos que permitan dilucidar cuál es el motivo de la agresión.



“Vamos a llevar a cabo un análisis del entorno de estas personas, y en base a eso, podremos, junto con a la investigación que hagan los agentes ministeriales, vamos a poder nosotros ir generando la información pertinente, pero ahorita, por el momento, no tenemos nosotros una evidencia que vincule el tema político con el tema delincuencial”, dijo Peniche Espejel.



Añadió que se seguirá trabajando de manera permanente con el Instituto Nacional Electoral en Chihuahua para identificar puntos donde ellos consideren que debe fortalecerse la actividad del Estado, y con los otros dos niveles de Gobierno.



“En la medida en que ellos nos vayan solicitando un apoyo específico, nosotros tendremos que darlo, y desde luego desde las tareas de seguridad pública, nosotros seguiremos ubicando cualquier situación de riesgo que pudiéramos encontrar para atenderle debida y oportunamente”, enfatizó.



Peniche Espejel señaló que además es obligación de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, proveer a los candidatos y actores políticos en la contienda electoral, las condiciones de seguridad para que puedan desarrollarse las elecciones de manera normal y satisfactoria.



“Los tres niveles de Gobierno, incluida la Federación, el Estado y los municipios, tenemos la obligación de proveer las condiciones de seguridad para el buen desarrollo de las elecciones y en lo que respecta a las autoridades estatales, vamos a coordinarnos y a generar las acciones necesarias para que pueda desarrollarse el proceso electoral conforme a lo que está previsto y establecido”, detalló.



Por parte del Gobierno del Estado, además del Fiscal General, acompañaron en la reunión al Gobernador, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Alberto Aparicio Avendaño.

07/05/2018