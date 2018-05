Miguel Riggs-Debemos de fortalecer la economía sumándonos a los empresarios para que brinden buenos empleos a los mexicanos

Una de las propuestas que ha mencionado el candidato a Diputado por el distrito seis federal Miguel Riggs, es el de precisamente no ser una amenaza para los empleos y empresarios del país, porque no puedes estar atacando a quienes le invierten en nuestro México.



Indico el candidato a Diputado por la Coalición por México al Frente, que no se puede gobernar en base a decretos y haciendo a un lado al Congreso de la Unión como algunos presidenciables lo han mencionado lamentablemente, llevando con ello el caos económico de todo el país. “Respaldaremos a miles de mexicanos que diariamente trabajan en algún negocio cuidándoles sus beneficios, además porque este sector empresarial genera 9 de cada 10 empleos formales en México, es por eso que nuestro compromiso como Diputado es de establecer leyes y gestiones importantes para quitar trabas que merman muchas veces el poder emprender y mantener un negocio de todo tipo, ya sea micro, mediano y grande”.



Los emprendedores dentro de la juventud es sumamente importante, es por ello que uno de los compromisos es también de fomentar incentivos para que los más jóvenes se decidan a poner su meta, que es el emprender un negocio propio. 07/05/2018