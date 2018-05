Gobierno mexicano acepta responsabilidad ante el feminicidio de Alejandra García Andrade Norma Andrade y su defensa legal a cargo del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia AC, se niegan a aceptar un acuerdo de solución amistosa.

“No podemos pensar en un acuerdo que no pase primero por la justicia”: Norma Andrade



Lilia Alejandra García Andrade de 17 años, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de su trabajo, fue secuestrada por un grupo de sujetos quienes la mantuvieron cautiva durante días y torturándola sexualmente, fue hasta el 21 de febrero cuando su cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija en un lote baldío cerca de la maquila donde trabajaba.



Desde que Lilia Alejandra desapareció, las autoridades del estado de Chihuahua se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de la jóven alegando que tenían que pasar “72 horas” para iniciar la búsqueda, siguiendo el mismo patrón de omisión que se documentó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso González y otras vs. México, conocido como “Campo Algodonero” del año 2009.



Han transucrrido 17 años del feminicidio de Lilia Alejandra, y a pesar de que literalmente su familia ha expuesto su propia vida para lograr resolver este caso, su crimen sigue impune y las autoridades siguen sin poder detener a los responsables, enjuiciarlos y sentenciarlos.



El feminicidio de Lilia Alejandra ocurrió en un contexto de violencia sistématica en contra de las mujeres, el cual ya ha sido acreditada por la Corte Interamericana en el caso “Campo Algodonero”, pero a diferencia de aquel caso, en este se ha logrado acreditar que el mismo grupo de hombres que asesinó a Lilia Alejandra en el año 2001 también participó en el secuestro, tortura sexual y asesinato de cuando menos otras 4 víctimas más entre los años 1994 y 2005, todas ellas menores de edad, ya que pericialmente se ha logrado identificar un modus operandi, donde existen coincidencia en la mecánica de las lesiones, perfiles de las víctimas, características semejantes entre los lugares de secuestro y donde son encontrados los cuerpos, así como el mismo perfil genético de uno de los agresores en todos los casos.



De esta forma, el caso de Lilia Alejandra evidencia que el Estado mexicano ha tolerado la operación de un grupo que secuestra, tortura sexualmente y asesina a niñas desde 1994 hasta la fecha en aquella ciudad, denunció el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.



En el año 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Lilia Alejandra y el día de ayer 7 de mayo de 2018, la profesora Norma Andrade y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social acudieron a una audiencia en República Dominicana para presentar ante la CIDH la necesidad de continuar con el trámite de este asunto ante esa instancia internacional.



Al momento de su intervención la abogada Karla Micheel Salas y el abogado David Peña, ambos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expusieron las condiciones particulares de este caso ante las comisionadas de la CIDH, resaltando el perfil serial de los agresores, la similitud con muchos otros casos de feminicidio donde se siguió el mismo modus operandi, la resposabilidad del Estado mexicano y del Gobierno de Chihuahua de permitir que este grupo de asesinos siga operando hasta la fecha y sobre todo, la pésima investigación que se ha desarrollado en este asunto.



Desde Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, hemos presentado información relevante a las autoridades, éstas han sido omisas en realizar una investigación exhaustiva para sancionar a los perpetradores. En este sentido, a pesar de que se logró identificar a uno de los agresores mediante una muestra de ADN a casi 10 años de haber obtenido dicha identificación no se ha logrado, detener, procesar ni juzgar a ninguna persona.



En su intervención Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García y defensora de los derechos humanos, expresó que ha llorado de coraje y de impotencia ante las respuestas de las autoridades, que durante 17 años le han mentido y que en esta ocasión aunque quisiera creer que las cosas van a cambiar, no puede volver a confiar en el Gobierno que durante todos estos años la han engañado.



En la intervención del Estado mexicano en voz del embajador Ruíz Cabañas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ofreció una disculpa a Norma y se expuso la propuesta de acordar una solución amistosa en el asunto, reconociendo de entrada la responsabilidad del estado Mexicano en toda las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el caso y proponiendo un plan de reparación.



El representante de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en su intervención reconció que las investigaciones se han llevado de manera deificiente y al igual que todos los otros funcionarios que han tenido intervención en este caso, se comprometió a que “ahora si” se harían las cosas bien, resaltando también la vinculación del caso de Alejandra con otros muchos mas ocurridos. Es de destacar, que este servidor público sólo lleva 4 meses conociendo el asunto y que en este tiempo ni siquiera ha querido reunirse con Andrade o con sus abogados, incluso al momento de iniciar la audiencia tuvo que presentarse porque nadie lo conocía.



La defensora de los derechos humanos Norma Andrade señaló ante la propuesta de solución amistosa ofrecida por al estado Mexicano que ningún acuerdo que no pase primero por la justicia merece ser si quiera estudiado, si no hay justicia, no podemos avanzar en lo demás, refirió la madre de Lilia Alejandra y figura icónica en la lucha contra los feminicidios a nivel nacional.



La abogada Karla Micheel Salas solicitó a las Comisionadas que una vez que hubieran revisado la información que se estaba compartiendo, pudieran continuar con el trámite del caso para lograr un informe de fondo y eventualmente una remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



En su participación la presidenta de la CIDH Margarette May Macaulay señaló que era “muy triste ver lo que pasaba en Ciudad Juárez en donde es claro que este tipo de casos hablan de un serio problema de pedofilia que tiene que ser atendido por el gobierno” y refirió también que sin fijar una posición sobre el asunto en este momento, como CIDH seguirían avanzando en el fondo del caso “porque han pasado muchos años buscando la justicia sin alcanzarla”.



Ahora tanto Andrade como el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social enviarán información reciente a la CIDH para que sea integrada en el expediente esperando con ello que en los próximos meses este organismo internacional se pronuncie por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano.

08/05/2018