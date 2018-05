Busca Cruz Pérez Cuellar garantizar capacidad de gestión como senador

Chihuahua, Chih. (Especial).- El candidato por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, se comprometió a establecer casas de enlace que garanticen la capacidad de gestión y la cercanía con los ciudadanos para dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante campaña.



“Mi propuesta mas importante es la de tener una oficina de enlace para tener capacidad de gestión, porque esa oficina permitirá el contacto permanente con los ciudadanos” señaló Cruz Pérez Cuellar al comentar que esa es una de las principales inquietudes ciudadanas.



Explicó que un senador es difícil que vuelva a los municipios una vez que gana la elección y lo que él busca es que a través de esa casa de enlace y regresando a visitar a los ciudadanos, se rompa con esa tradición de que nos senadores no vuelven a dar la cara.



Ejemplificó el caso del ahora candidato del PAN al Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz, quien fue senador del 2006 al 2012, pero que poco o nada se le recuerda en los municipios por su trabajo como legislador.



“Los problemas un día son unos y otro día cambian y el senador si no vuelve no se da cuenta de las necesidades de la población” comentó Pérez Cuellar al comprometerse a establecer esas casas de enlace.



Además señaló que dentro de sus principales propuestas y para legitimar esa cercanía con Chihuahua, se encuentra la de llevar una relación institucional con el Gobierno del Estado, porque es importante que haya coordinación y comunicación, ya que el senador es el representante de todo el estado.



Agregó que hasta la fecha ha recorrido más de 20 municipios del estado, a los cuales esta comprometido a regresar como Senador de la República para atender las necesidades y gestiones ciudadanas. 09/05/2018