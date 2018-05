Pide diputada información sobre desplegado publicado por empresarios mexicanos

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; comparezco ante esta Honorable Representación Popular para presentar iniciativa de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo, lo anterior al tenor de la siguiente:





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



El pasado 7 de mayo el Gobernador Javier Corral publicó en una de sus cuentas oficiales de una red social, un mensaje por medio del cual pretendía dar a conocer a los empresarios mexicanos su apoyo y solidaridad en referencia a un desplegado que los mismos habían mandado publicar en diferentes medios impresos.



Dicho desplegado da respuesta a los constantes señalamientos que recibe este gremio, especialmente va dirigido a los recientes ataques realizados por cierto personaje político.

En la publicación realizada por Javier corral se argumenta que: “¬solo bajo una inspiración autoritaria se puede concebir gobernar a México: insultando a su paso a todos los que no piensan como él”.



Se publicó en medios de comunicación una nota informativa generando especulaciones en relación a que el Gobernador conocía el costo de la publicación pues la información que se desprendía de la misma, parece ser una cotización.



Aunado a lo anterior, he de señalar que es inquietante que esa información sea conocida por el Ejecutivo pues da pie a ciertas interrogantes: ¿será que él pidió el presupuesto?, ¿es posible que él pagara el desplegado?, ¿con qué fin promovió la publicación?



Con el fin de esclarecer estas dudas y dar certeza a la ciudadanía, considero necesaria la manifestación por parte del Titular del Ejecutivo.



Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Diputación Permanente el presente proyecto con carácter de:



ACUERDO



ÚNICO. La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que aclare si tuvo la intención de promoverlo para que de ser así, explique con qué finalidad lo hace. Lo anterior en virtud de que dicha información es relevante para erradicar la incertidumbre que se ha suscitado entre la ciudadanía chihuahuense.



ECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente.



Dado en la sala Morelos del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.



DIPUTADA MARÍA ISELA TORRES HERNÁNDEZ

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 11/05/2018