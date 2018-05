IMSS advierte de la afectación del lupus El 10 de Mayo es el Día Mundial, para hacer conciencia en buscar su diagnóstico y tratamiento oportuno

Afecta sobre todo a mujeres, principalmente de entre los 15 y 45 años



Si una persona y en especial mujer en edad reproductiva suele presentar con frecuencia síntomas de fatiga, dificultad para hacer actividades cotidianas, pérdida de peso, fiebre, caída de cabello, enrojecimiento en los costados de la cara y dolor e inflamación de las articulaciones, puede estar en riesgo de padecer lupus.



En el marco del Día Mundial del Lupus, conmemorado el 10 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca crear conciencia entre la población para que acuda a exámenes médicos, ya que independientemente a que esta enfermedad es de difícil diagnóstico, el tenerlo en tiempo significa que la persona que lo padece puede tener hasta un 75 por ciento de probabilidades de recuperar su calidad de vida.



A través de su área de servicios médicos, el IMSS puntualiza que el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que el sistema inmunológico, en lugar de protegerlo, se convierte en su agresor.



Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo su detección precoz y su diagnóstico son clave para aumentar la supervivencia y calidad de vida del afectado.



Afecta sobre todo a mujeres, nueva por cada hombre, y principalmente de entre los 15 y 45 años y a menudo es de difícil diagnóstico, ya que sus primeros síntomas -dolor articular, fatiga, manchas cutáneas y fiebre- se confunden frecuentemente con los de otras enfermedades comunes de las que estas pacientes son tratadas aunque no les corresponda.



Actualmente, el lupus no tiene cura y puede llegar a ser fatal, ya que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, como la piel, el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro.



Las personas con este padecimiento normalmente presentan una mancha con forma de alas de mariposa en la nariz y las mejillas. Los síntomas varían de una persona a otra y pueden aparecer y desaparecer. Casi todas las personas con lupus padecen hinchazón y dolor articular; algunas desarrollan artritis.



El IMSS informó que no existe cura para el lupus eritematoso sistémico y el objetivo del tratamiento es el control de los síntomas a base del suministro de pequeñas dosis de medicamento controlado por el médico familiar.



Por lo tanto la Institución exhorta a la población derechohabiente a acudir a los módulos de PrevenIMSS, ubicados en sus unidades de Medicina Familiar, para una revisión periódica que permita la detención y atención oportuna de cualquier padecimiento

11/05/2018