Podría Alejandro Gutiérrez incriminar al propio presidente, por eso quieren llevárselo a como dé lugar: gobernador En redes sociales Javier Corral denuncia plan preconcebido entre abogados, juez y Gobierno Federal para sacarlo de la cárcel junto con Tarín y Villegas



El gobernador Javier Corral Jurado advirtió a los chihuahuenses, durante un mensaje en sus redes sociales, sobre la pretensión del Gobierno Federal de burlar la Soberanía de Chihuahua para excarcelar, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.



Desde que se detuvo al ex secretario general adjunto del PRI, por su responsabilidad en el desvío de 250 millones de pesos, dinero de los chihuahuenses que fue a parar a las campañas de ese partido, el mandatario estatal señaló que desde la presidencia de la República se han manifestado presiones, chantajes, recorte de presupuesto, retención indebida de de recursos y dilatación en la extradición de César Duarte, para excarcelar a Gutiérrez, brindarle protección y garantizarle impunidad.



"Este objetivo se ha instruido desde el más alto nivel del Gobierno Federal, el presidente de la República, y quieren lograrlo a como dé lugar antes de las elecciones, porque Gutiérrez es una pieza clave en diversos hechos de corrupción política de la administración de Peña Nieto, que de llegar la justicia hasta sus últimas consecuencias, podría incriminar al mismísimo presidente y a algunos de sus secretarios de estado", manifestó Corral.



El titular del Ejecutivo expresó que el juez federal Gerardo Moreno García, ha ido muy lejos al violentar la ley sin que exista una sola instancia que lo contenga y sancione.



Refirió que en audiencia celebrada por videoconferencia la noche del viernes pasado en la Ciudad de México, pretendió violar la soberanía de Chihuahua y ordenó a la Policía Federal el traslado e internamiento de Alejandro Gutiérrez, así como de los colaboradores de César Duarte, Antonio Tarín y Gerardo Villegas, al Reclusorio Norte en la capital del país, sin reparar que estas personas permanecen jurídicamente a disposición de jueces locales, por lo menos en seis procesos penales más, los cuales deben de concluir en el lugar del juicio, antes de algún traslado y, en una cínica componenda del juez con los abogados de la defensa y agentes del Ministerio Público Federal, urdieron una maniobra.



Fue así que el juez pidió sacar del Cereso de Aquiles Serdán a los imputados para desahogar una audiencia en la sala de videoconferencias de los juzgados penales federales en Chihuahua.



Durante el desarrollo de ésta, solicitó hablar con el elemento de la Policía Federal a cargo de la tutela de los procesados en esa audiencia, y le dijo que en el momento que dicha diligencia concluyera, pusiera a disposición material de él, a los tres imputados, con el propósito de trasladarlos en ese momento a la Ciudad de México.



De esa forma, el juez justificó que era el momento propicio y no le era dable ordenar al Ejército Mexicano a que se apersonara en el Cereso Número Uno, con el objeto de romper cerraduras y provocar una confrontación.



"¡Así de cínico y así de grave! Hasta un avión de la Secretaría de Gobernación ya tenían listo en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, que llegó esa misma tarde, antes de realizarse la audiencia, con un plan de vuelo autorizado de regreso a la Ciudad de México a las 9:00 de la noche, para el traslado de detenidos, lo cual evidencia el plan preconcebido entre abogados, juez y Gobierno Federal", denunció Javier Corral en redes sociales.



El gobernador señaló que no existe causa ni motivo justificado para que el juez Moreno trate de sacar a los imputados fuera del territorio estatal, donde se cometieron los delitos que se les imputan, y por tratarse de un evidente interés de impunidad para el cáncer de corrupción que corroe al sistema político mexicano y que Chihuahua sí está dispuesto a extirpar.



"Por estos motivos, el viernes pasado, y una vez que me cercioré de la ilegalidad de la intentona, instruí al fiscal general del Estado y a los mandos de nuestros cuerpos policiacos, a defender la soberanía de nuestra entidad y no permitir que se burlaran del Poder Judicial de Chihuahua y evitar que se sustrajeran de la acción de la justicia local, los imputados. Con gran lealtad y eficacia, en una rápida movilización, nuestras fuerzas estatales impidieron la maniobra del juez federal Gerardo Moreno García y escoltaron el regreso de los imputados hacia el penal estatal, donde han vuelto a sus celdas", explicó el mandatario estatal.



El titular del Ejecutivo estatal dijo que eso no se va a permitir porque se han topado con Chihuahua, con su pueblo y con su Gobierno.



"Porque no vamos a permitir que nos pisoteen, que nos atropellen, que burlen la ley, que se burlen de nosotros, porque lo que estamos tratando de hacer es sentar un precedente histórico para que nadie, nunca más, vuelva a robar al pueblo sin consecuencias y, por supuesto, recuperar para nuestra gente el dinero robado", puntualizó. 13/05/2018