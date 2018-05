El Dorado Speedway verá en acción al piloto Max Gutiérrez Hoppe el más joven de Nascar en las Mikel´s Trucks

Ciudad de México.- El sub campeón con tan solo 15 años llega a esta fecha solo a 1 punto del líder del certamen.



Un nuevo compromiso se acerca para el piloto más joven de la parrilla el capitalino Maximiliano Gutiérrez y su máquina #53 de CDC GOUP – AVAYA – GRUPO CESA – ADYA – NITIDUS – ProRally con la celebración de la tercera fecha del campeonato que regresa a Chihuahua después de algunos años de ausencia.



“Se viene la tercera fecha del campeonato, vamos a seguir buscando la victoria como siempre, el campeonato se está apretando mucho y eso que apenas vamos en el tercer round, haremos las cosas bien nuevamente, no debemos dejar ir puntos. Es la primera vez que correremos ahí así que para todos será lo mismo solo nos queda aprovechar al máximo las prácticas para encontrar el trazo ideal y ser muy constantes en cada vuelta, el Pro Rally pondrá toda su experiencia para darme un buen Set Up en la camioneta y que podamos ser muy rápidos. Será muy emocionante para mí correr en este gran óvalo, dicen es muy rápido así que puede favorecernos me gustan los óvalos grandes, y punto aparte su afición esta lista para recibir estas competencias espero se identifiquen con nosotros y desde ya, les puedo decir mi carrera va dedicada a todos ellos”.





El óvalo de 1 milla del Dorado Speedway será nuevo para todos los competidores, pues será la primera vez que la afición vea en acción a las Trucks, en una carrera que se augura sea espectacular debido a lo apretado del campeonato y donde varios de los participantes tienen hambre de victoria además de una gran calidad al volante como el chamaco Max Gutiérrez.



“Vamos a seguir con el plan de trabajo, el objetivo es el campeonato, pero debemos ir paso a paso buscando sumar en cada fecha. Agradezco a la gente de mi equipo el Pro Rally por todo lo que trabajan y a los patrocinadores CDC GROUP – AVAYA – GRUPO CESA – ADYA – NITIDUS por respaldar este proyecto que sin duda alguna al final del año nos dará grandes satisfacciones los espero en el Dorado Speedway el próximo sábado 19 de mayo, en una carrera que será espectacular ya que correremos de noche, los espero en los pits el viernes y sábado para que podamos compartir con esta excelente afición chihuahuense”.



La fecha 3 de las FB-BOHN-Mikel´s Trucks se llevara a cabo los días 18 y 19 de mayo en el Dorado Speedway de Chihuahua en la única carrera nocturna de la temporada.



14/05/2018