Tras señalar que el Caso Chihuahua enfrenta a un juez federal de consigna con el objetivo claro de lograr la impunidad tanto para Alejandro Gutiérrez como para quienes resulten implicados, el gobernador Javier Corral Jurado reveló que estiman que el quebranto nacional del entramado de corrupción política supera los 3 mil millones de pesos.



Destacó que Chihuahua está combatiendo en exclusiva esa operación política que se dio en por lo menos nueve estados de la república y que de llegar a sus últimas consecuencias, tocaría por lo pronto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En entrevista con Carmen Aristegui, el mandatario estatal dijo que lo sucedido el viernes 11, cuando pretendieron llevarse a Gutiérrez a la Ciudad de México mediante un plan preconcebido con apoyo de una aeronave de la Secretaría de Gobernación, son actuaciones de un juez que le está funcionando espléndidamente al presidente Enrique Peña Nieto.



“Estaban todos de acuerdo en esta operación de Estado para tratar de excarcelar a Alejandro Gutiérrez, brindarle protección, garantizarle impunidad por el papel clave que tiene en todo este entramado de corrupción política del Caso Chihuahua que es sólo 250 millones de pesos, pero se calcula que a nivel nacional el desvío de recursos supera los 3 mil millones de pesos, que distintos testimonios nos han permitido conocer”, destacó en la entrevista.



Manifestó su preocupación por la actuación cínica, absurda, ilegal y prepotente del juez Gerardo Moreno García, porque trae todo el aval, el espaldarazo del Consejo de la Judicatura Federal que lamentablemente se anticipó a dar su juicio, antes de que se presentara un recurso de queja contra ese juez.



Dijo que existen elementos de que la investigación del Caso Chihuahua pudiera alcanzar la figura del presidente de la República, porque Chihuahua representa una parte de lo que fue una operación multimillonaria de recursos públicos a las campañas del PRI en el año 2016: “es el mismo modus operandi que se utilizó en otros estados del país en donde incluso tenemos conocimiento de que se usaron algunas de las mismas empresas fantasmas para la triangulación de recursos públicos y todo ello se genera a partir de la transferencia de recursos federales a estas entidades más o menos por la misma fecha y más o menos por esos mismos días”.



Subrayó que los elementos permiten afirmar que la operación se realizó por lo menos en otros nueve estados del país, la cual no se pudo realizar sin dos autorizaciones: la del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, porque trata de sumas cuantiosas que salieron de estos estados hacia los objetivos electorales.



“Nosotros hemos documentado desde el origen hasta el destino y esto es lo que está en medio de toda la operación del Gobierno Federal para brindarle protección y garantizarle impunidad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que fue el principal operador de este desvío multimillonario y que pudimos nosotros documentar en el estado de Chihuahua”, explicó el gobernador.



Señaló que si las investigaciones realmente llegaran hasta sus últimas consecuencias, si realmente en el país hubiese la voluntad política no solamente del Ministerio Público en Chihuahua, sino de otras entidades federativas así como obviamente del Ministerio Público Federal, este es un tema que por supuesto podría incriminar al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto.



Sin embargo, la investigación la tienen bloqueada en varias entidades federativas y obviamente en el ámbito nacional, ya que en el caso atraído por la Federación a través de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no se conoce ningún avance.



¿Qué tan cerca estamos del final de esta historia? Pues ahorita somos nosotros lo que estamos prácticamente en exclusiva combatiendo esta operación, indicó. 14/05/2018