Alejandro González Iñárritu, el tercero en discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbek De acuerdo la serie biográfica, el cineasta mantuvo una relación con la fotógrafa mientras ella aún estaba de novia con Luismi. Ese engañó lo inspiró a cantar "Culpable o no"

El cuarto episodio de la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel revela que el director mexicano, Alejandro Iñárritu -que en ese momento tenía unos 25 años- fue el gran culpable de la ruptura entre el cantante y Mariana Yazbek, el primer gran amor de El Sol.



De acuerdo al programa- que contó con la autorización del artista- Luismi rompe con Yazbek porque sospecha que lo ha engañado con el cineasta, que era su ex pareja.



La joven fotógrafa había terminado una relación con el director de cine mexicano, galardonado con tres Oscar, poco antes de empezar un romance con la estrella latina.



En la serie le cambian el nombre y el apodo a Iñárritu. Lo llaman El Moro. Su alias real es El Negro. Una conversación inesperada en un pasillo entre Iñárritu y Yazbek es sufiente para que Luis Miguel la dejé y se busque una nueva mujer, la modelo Stephanie Salas, que sería después la madre de su primera hija, Michelle. A su hija no la reconocería hasta muchos años más tarde, en 2008.



Gracias a esa dolorosa ruptura graba uno de los mejores discos de su carrera en 1988, Busca una mujer. En Culpable o no, Luis Miguel habla sobre la infidelidad de Yazbek





El misterio sobre la desaparición de su madre, la italiana Marcela Basteri, se mantiene en el show. Aún no han desvelado uno de los secretos mejor guardados de la vida privada del cantante. En 1987, Marcela ya había abadonado al cantante y a su hermano menor, Sergio, que entonces tenía cuatro años.



Luis Rey, interpretado por el actor español Óscar Jaenada, le confiesa en una escena a Luis Miguel (Diego Boneta), que su madre fue con su ex pareja, que no los quiere volver a ver.

14/05/2018