Reconoceré a los maestros con ingresos dignos: José Antonio Meade • Fortaleceré y actualizaré las escuelas Normales, aseguró en un mensaje a medios

• La visión de López Obrador no resuelve los problemas del país ni de los maestros, dijo

• Su interés en los docentes no va más allá del primero de julio, enfatizó

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, se comprometió esta mañana en la Ciudad de México a aumentar de manera significativa el salario base de las y los maestros de todo el país.



Sostuvo que reconocerá su esfuerzo con mejores condiciones de vida y salarios dignos que estén a la medida de la responsabilidad que tienen.



En un mensaje que ofreció a los medios de comunicación con motivo del Día del Maestro, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Nueva Alianza reiteró su firme compromiso de mejorar, de forma inmediata, la calidad de vida del magisterio.



Dio a conocer que su gobierno fortalecerá y actualizará las escuelas Normales para que sean el semillero de los mejores maestros de México, en donde se aprenda el inglés y se aprovechen las nuevas tecnologías. Esto implica, dijo, incrementar la inversión en infraestructura y equipo.



José Antonio Meade anunció que creará el Instituto Pro-Docente para que todos los maestros tengan, de manera gratuita, formación continua, capacitación y el acompañamiento que necesitan para mejorar su desempeño en las aulas.



Destacó que, de manera conjunta con las y los maestros, defenderá y reivindicará la escuela y la educación pública, en el marco del Artículo Tercero de nuestra Constitución.



“Voy a ser el primer defensor de sus derechos y el principal promotor de su desarrollo profesional, no vamos a permitir nunca que nada ni nadie los denigre ni los descalifique. Lo vamos a hacer reivindicando sus libertades su dignidad, su capacidad y responsabilidad en la formación de los mexicanos”, subrayó.



Acompañado por el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, y por decenas de representantes del magisterio, Meade recordó que en la elección del próximo primero de julio estará en juego el modelo de país que queremos.



“En la boleta vamos a encontrar dos visiones opuestas, dos visiones encontradas: por un lado, la visión de Andrés Manuel, que no resuelve ni los problemas del país, ni de la educación, ni del magisterio, no se ve en sus propuestas interés por la calidad de la educación, ni tampoco compromiso con el futuro de los niños de México”, sostuvo.



Hizo notar que la visión de Andrés Manuel López Obrador “no respeta a los maestros y su interés en los docentes no va más allá del primero de julio”.



José Antonio Meade se pronunció por que nuestros hijos estudien en escuelas dignas, bien equipadas, con acceso a internet, con horario ampliado, alimentación sana y que aprendan inglés desde pequeños.



Definió que ser maestro es una vocación que nace del corazón y que tiene en sus manos el futuro de nuestros hijos. “En lo personal es una profesión a la que le tengo un gran cariño. Mi madre fue maestra, es maestra de educación especial y tuve la fortuna de ver cómo se preparaba todos los días para dar lo mejor de sí a sus alumnos”, añadió.



Para el abanderado presidencial de la coalición Todos por México, los maestros son héroes de cada día “y debemos darles el lugar que merecen por su entrega y esfuerzo en la alta labor que desempeñan”. 15/05/2018