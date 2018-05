Realiza Cruz Pérez Cuellar compromiso por la educación y por mejores condiciones para Maestros Felicita Cruz Pérez Cuellar a los maestros en su día

Chihuahua, Chih.- El candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, envió una felicitación y reconocimiento a todos los docentes por el Día del Maestro, además de que se comprometió a legislar por la educación y por mejores condiciones para los maestros.



El candidato al Senado de la República, señaló que los maestros son pieza clave para el desarrollo del país y la labor que realizan día a día debe ser reconocida y apoyada con reformas que permitan desarrollar un mejor modelo educativo y garantizar salarios dignos.



Una de las propuestas importantes y que va a impulsar una vez que llegue a la Cámara Alta, es la de revisar la reforma educativa que tanto ha maltratado a los maestros y crear una nueva reforma de manera conjunta con los docentes para que ellos aporten y que no se concentre sólo en el tema laboral si no en el tema educativo.



Además, Cruz Pérez Cuellar, apoyará el decálogo por la educación que anunció el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde propone fortalecer la educación bajo la premisa de que no es un privilegio, sino un derecho del pueblo.



Entre las propuestas que apoyará el candidato de la alianza que integran PT, PES y Morena, es la de respaldar el compromiso de proporcionar alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas marginadas del país.



De la misma manera se impulsará la propuesta de fortalecer las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional, para actualizar y mejorar la calidad de la educación en el país.



Cruz Pérez Cuellar agregó que son varias las propuestas que se impulsarán desde el Senado de la República para dar un impulso a la educación y garantizar mejores condiciones para que los maestros realicen de la mejor manera su trabajo, porque reiteró que la labor que realizan es una de las más respetables porque en sus enseñanzas esta el futuro del país. 15/05/2018