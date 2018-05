No pueden tener preferencia los abogados para estar armados

Debido a las declaraciones realizadas por la asociación de abogados penalistas en la que manifiestan su intención de poseer armas, la Diputada Albiazul juarense explicó: “consideramos que no es viable, porque ellos son los primeros en defender la ley y no pueden estar por encima de los demás ciudadanos, si tienen esa inquietud deben realizar los trámites correspondientes ante la SEDENA”.



La presidenta de la Comisión de Justicia de Congreso del Estado, mencionó que coincide con ellos en que hace falta trabajar más en la seguridad y al igual que ellos espero una investigación seria sobre la muerte del compañero abogado, sin embargo, armarlos no es la mejor solución. 15/05/2018