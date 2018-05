Falso que en la comisión de Justicia haya iniciativa para poseer armas

Derivado de declaraciones de un Diputado de oposición, donde precisa haber presentado iniciativa para que los ciudadanos porten armas, misma que según se encuentra en la Comisión de Justicia, es totalmente falso.



El Diputado presentó una iniciativa para aligerar la legítima defensa, pero no para la portación de armas de fuego. Dicha iniciativa no se encuentra en la Comisión de Justicia, sino en la de Seguridad Pública, de la cual el propio diputado es parte.



"Que triste que el diputado no sepa de qué versa su iniciativa y no sepa en qué comisión se estará trabajando. Su declaración es con toda la intención de querer publicitarse aprovechando el incremento en homicidios en el estado. En la Comisión de Justicia estamos analizando junto con el poder judicial y Ejecutivo una iniciativa en relación también a la legítima defensa, la cual fue presentada por nuestro coordinador de bancada", expresó la presidenta de la Comisión de Justicia.



