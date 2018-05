Informa Desarrollo Rural sobre uso de maquinaria en cultivo de chile En el contrato nunca se notificó de algún conflicto entre particulares.

De haberse conocido una situación como ésta, no se hubiera prestado el servicio



Derivado de las investigaciones efectuadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, en torno a las publicaciones periodísticas sobre el uso de maquinaria propiedad de Gobierno del Estado en cultivo de chile en el poblado La Escuadra, Municipio de Meoqui, Chihuahua, se da a conocer lo siguiente:



1.- Con fecha 11 de mayo de 2018, la Secretaría de Desarrollo Rural celebró contrato de prestación de servicios para ejecución de obra determinada, cuyo objeto consistía en realizar trabajos sobre una superficie de 08 hectáreas, en la citada localidad, acreditando el contratante la legal posesión del predio rustíco mediante contrato de arrendamiento celebrado con su legal propietaria.



2.- Es importante mencionar que el contratante manifestó que no existia persona distinta con derechos sobre la superficie en la que se ejecutarían los trabajos, hecho que motivó la prestación del servicio.



3.- La presunta afectacion no fue sobre una superficie de 400 hectareas como se ha mencionado, sino sobre un aproximado de 02 hectáreas.



4.- Durante la realización de los trabajos se presentó una persona que dijo que él tenía rentados esos terrenos, por lo que se detuvieron las tareas. Asimismo, el día domingo se tuvo contacto telefónico con la persona que se dice afectada y se le atendió ayer lunes en la Secretaría junto con un grupo de productores.



5.- Cabe destacar que el actuar de la Secretaría de Desarrollo Rural obedece a la información que proporciona el productor y por lo tanto sus actividades en este rubro son de buena fe y sin que exista algún interés particular; por lo que se exhorta a los usuarios que contratan los servicios de maquinaria para que informen en tiempo y forma cualquier conflicto o controversia que pudiese lesionar derechos de terceros.



6.- La Secretaría está en pláticas para encontrar el mecanismo para resolver esta situación por la vía del diálogo.

15/05/2018