Exhorta J. Corral a observar próxima audiencia de A. Gutiérrez por si intentan una nueva treta El Gobernador hace un llamado particular a la Red Nacional de Juicios Orales para que observen el desahogo y desarrollo de estas audiencias del viernes 18 de mayo

El gobernador Javier Corral Jurado solicitó a la sociedad chihuahuense y organizaciones especialistas en derecho a que permanezcan pendientes de la próxima audiencia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para que observen y constaten las violaciones a la Ley y procesos de este caso, por parte del juez Gerardo Moreno García, quien anteriormente ordenó llevar a imputados por el delito de peculado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.



"Vamos a ver ahora qué nueva treta o trampa nos quiere tender. Y sobre todo, lo que se dice en esta audiencia, que valdría la pena, pues todos pudiéramos estar muy atentos, muy observadores", señaló en rueda de prensa al término del festejo del Día del Maestro de la Sección 42 del SNTE.



El mandatario estatal indicó que en el plan de impunidad que el presidente Peña Nieto ha planeado y decidido, para este caso, en la audiencia del próximo viernes 18 de mayo, hay que ver si el juez de control, Moreno García, pretende retirar los criterios de oportunidad a varios testigos de identidad reservada, con el propósito de ir desarticulando y desarmando las acusaciones contra Alejandro Gutiérrez.



"Yo creo que sería ideal que hubiera una participación de diversos sectores sociales -refirió Corral a los reporteros-. Pero también, yo llamaría particularmente dentro de esos sectores, a la Red Nacional de Juicios Orales a que pudieran observar el desahogo y desarrollo de estas audiencias. Sería bien importante que pudieran estar en el desahogo de estas audiencias. Porque han sido decisiones totalmente absurdas, contrarias. Empezó violando la ley Moreno García, cuando tomó el caso".



Agregó que es importante observar la manera en que el juez instruye la realización de las diligencias y resuelve. Y también, el actuar de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales.



"Porque (el juez Moreno García) ha continuado violando la ley, burlándose de la ley, atropellando la ley, con arrogancia, con prepotencia, con alto cinismo. Desde que entró, minutos antes a hacerse cargo de la primera audiencia, sin estar él señalado para ello, desde ahí empezaron todas las violaciones. Y nada de eso ha querido sancionar el Consejo de la Judicatura", manifestó el gobernador.



Por eso, dijo que en la audiencia del próximo viernes hay que estar más alertas, para que Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas no se vayan a sustraer de la acción de la justicia local.



"Porque aquí no es que el gobernador quiera, u ordene. No. Aquí es el Poder Judicial de Chihuahua el que ordenó su permanencia en el Cereso de Aquiles Serdán. O sea, hay un juez federal que determinó que sea trasladado a la Ciudad de México. Y hay un juez local que determinó que no puede ser trasladado a la Ciudad de México, porque allá tienen un caso, pero aquí tenemos cinco. Entonces es tan sencillo como eso", expresó el titular del Ejecutivo estatal.



"Evidentemente -agregó-, se llegaría a un absurdo, a un atropello, si lo trasladan habiendo una orden de un juez local, que está desahogando cinco causas penales".



Dijo desconocer si el presidente de la República, llegará realmente, a usar el Ejército para romper cerraduras, como se dijo.



"Jamás entraríamos en una confrontación, nunca. Nunca con las fuerzas armadas. Nunca. Aunque las puedan utilizar para estos efectos, también lo adelanto", manifestó Corral.



Lamentó qué el interés de la Federación por un personaje, por una sola persona, esté echando por la borda el avance en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.



Porque, refirió, que Chihuahua es pionero en la implantación del sistema de juicios orales y muchas de las actuaciones de este juez lo que en el fondo están haciendo, es una regresión brutal en el Nuevo Sistema Acusatorio en Materia Penal y en todas estas figuras de criterios de oportunidad, de juicios abreviados, para hacer avanzar la responsabilidad mayor de los responsables de desvíos o de actos de corrupción.



Pero es tal el interés de la Federación que ya no les interesa, incluso, ir en contra de este modelo que este año cumple 10 años en todo el país.



"Estamos viendo una actuación muy desaseada de este juez. Evidentemente en una convivencia con los intereses de gobierno Federal, los abogados de la defensa y el propio juez. Nosotros seguiremos apelando a la opinión pública, por lo menos para exhibir y denunciar lo que está pasando", concluyó. 15/05/2018