Voy a ser un Senador que luche por los intereses de Chiuahua y de México: Cruz Pérez Cuellar Creo en el proyecto de López Obrador como el verdadero cambio: CPC





Chihuahua, Chih.- “Voy a ser un Senador de la República que luche por los intereses de Chihuahua y de México” señaló el candidato por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, al describir sus prioridades en caso de llegar a la Cámara Alta.



El candidato explicó que es un político que no esta detrás de siglas partidistas, pero si de un proyecto que representa el verdadero cambio en México como lo es el de Andrés Manuel López Obrador.



“Creo en Andrés Manuel López Obrador, creo en sus planteamientos, como el acabar con la corrupción, acabar con los privilegios que tienen unos cuantos, de revisar el tema energético y de revisar la reforma educativa” comentó Pérez Cuellar al aseverar que esas prioridades serán las que impulse en el Senado de la República.



Detalló que en el combate a la corrupción se buscará analizar el sistema nacional anticorrupción, que conlleva el designar al fiscal anticorrupción y a los magistrados, además de eliminar los altos sueldos que no se justifican y acabar con los privilegios que tienen unos cuantos.



También buscará revisar el tema energético y los altos costos de los combustibles para ponerle un alto a los gasolinazos, reducir los impuestos y entrarle de lleno al tema de las energías renovables



Otra de las propuestas importantes es la de revisar la reforma educativa que tanto ha maltratado a los maestros y crear una nueva reforma de manera conjunta con los docentes para que ellos aporten y que no se concentre sólo en el tema laboral si no en el tema educativo.



Agregó que hay un deseo de cambio muy grande entre los ciudadanos, pero sobretodo que hay un arrastre muy grande del proyecto de López Obrador, porque existe una gran confianza en la propuestas de campaña para que se concrete el verdadero cambio. 17/05/2018