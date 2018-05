Ocupa Chihuahua 5º lugar en crímenes por homofobia: America Aguilar Pugnaremos para que en la legislación los derechos del colectivo LGTBTTI sean incluidos en las leyes, y que se eliminen las lagunas de las que hoy son presa

“Esta fecha tiene el objetivo de que no olvidemos que hace 28 años se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, lo que constituía claramente una violación a los derechos humanos. Por eso, la importancia que revierte conmemorar los avances que como sociedad se tiene respecto a la inclusión”.



Así lo aseguró, América Aguilar Gil, candidata a Diputada Federal por el Distrito 08 de la coalición Juntos Haremos Historia, quien en la legislatura pasada logró que el Congreso del Estado aprobara el reconocimiento del día 17 de mayo de cada año como el "Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia", dentro del territorio estatal.



Es importante mencionar que según el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), Chihuahua ocupa el quinto lugar nacional en crímenes por homofobia, siendo México el segundo lugar en este tipo de ilícitos, datos que fueron presentados por la organización civil Letra S.



“Siempre he pugnado que en la legislación los derechos del colectivo LGTBTTI sean incluidos en las leyes, y que se eliminen las lagunas de las que hoy son presa. Seamos promotores de la educación, la cultura, el respeto a la legalidad, a la diversidad y la no discriminación. El objetivo final es generar una sociedad más inclusiva y luchar para que los crímenes agresiones e insultos contra las personas del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual”, explicó la candidata del distrito 08.



América Aguilar indicó que, si bien se han logrado avances significativos en la materia, aún faltan muchas acciones por realizar, desde la concientización, hasta adecuaciones legales que reconozcan sus derechos. 17/05/2018