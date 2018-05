Impugna el PAN las modificaciones a los lineamientos para la realización de debates emitidos por el IEE

“Existe graves anomalías por cambios sin votación y la manipulación del acuerdo del Consejo Estatal del IEE mediante el cual se emitieron los lineamientos para la celebración de debates entre las candidatas y los candidatos a los diversos cargos de elección popular para este proceso electoral”, denunció Mayra Aida Arróniz Ávila.



La secretaria jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN, dijo que esta propuesta, junto con otras presentadas en el Consejo Estatal del IEE, generaron un acuerdo firmado por el presidente del órgano electoral, Arturo Meraz González, en el que se estipularon las condiciones generales para la realización de los debates.



Agregó que, sin embargo, días después el Instituto Estatal Electoral publicó el acuerdo con 14 modificaciones que no fueron votadas y aprobadas en el pleno, entre las que se eliminó la posibilidad de realizar consensos entre los participantes en los debates, de tener un fedatario público, etc. “lo que no solo restringe la toma de decisiones colegiadas en el órgano electoral, sino que además atenta contra los principios de certeza y legalidad del proceso”, precisó.



Mayra Arróniz señaló como antecedente que el pasado l 14 de mayo del 2018, Acción Nacional a través de su dirigente estatal, Fernando Álvarez Monje, solicitó la celebración de 13 debates para candidatas y candidatos a alcaldes los cuales podrían celebrarse en los municipios de Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Madera, Aldama, Guerrero, Guachochi, Bocoyna y Ascensión y 2 para sindicaturas, de los municipios de Ojinaga y Madera. 17/05/2018