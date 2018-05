En materia anticorrupción trabajamos para que el síndico fuera parte del SEA: Miguel Riggs

En el debate llevado a cabo en el Tec de Monterrey con los candidatos del distrito seis, Miguel Riggs por parte de la Coalición Por México al Frente, dijo que en materia de corrupción es importante no perder de vista que quien roba desde el gobierno, no se roba dinero, sino el desarrollo de una comunidad, se roba las esperanzas y las oportunidades para todos.



Recalcó Riggs que el combate a la corrupción no puede ser materia de discurso solamente y mucho menos de perdón; esto es materia de trabajo, de resultados, ni se elimina por decreto o simple perdón.



Cabe mencionar que el candidato fue el único servidor público fuera de la administración estatal que persiguió la corrupción, integrando una carpeta de investigación que llevó a la vinculación de un funcionario municipal de la administración anterior. La corrupción no se combate con discurso o perdón, se combate con trabajo y con la sanción que se le imponga a los corruptos.



En el margen de los trabajos que estará haciendo como Diputado Federal será el fortalecimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, que es una tarea pendiente que estaremos aportando la experiencia en la materia, porque además de los trabajos que se hicieron en la sindicatura, el candidato por el Frente Miguel Riggs mencionó que estuvo presente y fue parte de los trabajos de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, prueba de ello fue la reforma constitucional aprobada recientemente en Chihuahua dentro del artículo 142bis y 170 que dispone que las sindicaturas son integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y dispone que el Síndico sea el titular del órgano interno municipal. 17/05/2018