Debate de candidatos por el distrito (6) Propone Miguel Riggs que exista la muerte civil para los corruptos Esto dentro del debate de candidatos en el Tec de Monterrey

Una de las propuestas que realizó Miguel Riggs durante el debate en el Tec de Monterrey fue precisamente crear la figura de “Muerte civil para los corruptos”, que busca que todo aquel funcionario público que haya cometido un acto de corrupción, no vuelvan a hacer de las suyas desde el gobierno y queden inhabilitados de por vida.



De aprobarse esta propuesta, de estar aprobada ya esta propuesta, ni Duarte, ni Gómez Urrutia, ni Bejarano volverían a participar en el Gobierno.



En el esquema del debate, Miguel Riggs candidato por el Frente por México, reconoció que urge atacar este problema con hechos, no con palabras; con propuestas serias. “No se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, porque México sigue cayendo en los índices de corrupción hechos por Transparencia mexicana e Internacional y no podemos pensar que por la voluntad de un hombre esto se va a acabar; somos el país 135 de los 180 evaluados y de los países americanos solamente son más corruptos que nosotros Guatemala, Nicaragua Haití y Venezuela, todo esto es completamente Inaceptable”. 17/05/2018