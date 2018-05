Desde el congreso también podemos atacar la inseguridad, pero también prevenirlo: Miguel Riggs

Uno de los objetivos que tiene contemplado el candidato por la diputación seis federal Miguel Riggs, va con la intención de combatir el crimen, pero también el de prevenirlo, porque se debe combatir no solo con armas, sino con inteligencia, pero sobre todo lo más importante es de prevenirlo con estrategia deportiva y educación.



Indicó el candidato por el Frente que existen dos propuestas sobre la mesa, una la amnistía, que es básicamente el perdón a los delincuentes, que es muy parecido a lo que se decía hace seis años de negociar con narcotraficantes, y se vio que no dio resultados, porque no sirvió.



“Nosotros proponemos hacer justicia y para hacer justicia, hay que hacer valer la ley”



Uno de las propuestas que tiene el Frente por México mencionó Riggs Baeza, es que se debe desmembrar o desarticular las estructuras del crimen organizado. La estrategia ha sido ir por las cabezas, sin tener en cuenta que esto ha ocasionado el ascenso de otros criminales al control de estos

grupos delincuenciales o la división de los mismos para mantener bajo su yugo una región.



La desarticulación implica trabajar de manera transversal y con un profundo trabajo de inteligencia, para ir no solo por la cabeza sino también por la tropa de estos grupos y desde luego es indispensable entender que el crimen es negocio, por tanto, golpear las estructuras financieras del crimen organizado y realizar un trabajo de inteligencia financiera que combata el lavado de dinero es indispensable. Duplicar, fortalecer y profesionalizar los cuerpos policiales municipales y estatales para que en todo el territorio nacional asuman y cumplan sus funciones constitucionales de seguridad pública.



En lo que respecta a la prevención, aclaró el candidato que se podrá blindar las nuevas generaciones con más deporte y educación.



Debemos entender a la inseguridad como una consecuencia. Hay inseguridad porque algo dejamos de hacer por tanto debemos acudir al origen del problema y trabajar en los niños y jóvenes para que no sean los delincuentes del mañana, dijo Miguel Riggs.



Es necesario que existan programas de formación deportiva y cultural. Con el deporte se adquiere disciplina y con el arte apelamos a lo mejor de nuestro espíritu. Programas de esta naturaleza nos permitirán, además, recuperar nuestras calles, parques, plazas y demás espacios públicos para que vuelvan a estar en manos de los ciudadanos y no de los delincuentes. 17/05/2018